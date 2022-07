Karoline Lima posta primeira foto da filha com o ex, Éder Militão, e brinca: ''Já nasceu com mega hair''

Influenciadora digital Karoline Lima compartilha primeiro registro com a filha, Cecília, sem o ex e pai da bebê, Éder Militão

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 07h12 - Atualizado às 07h56

A primeira filha de Karoline Lima (26) e Éder Militão (24) chegou ao mundo no último domingo, 10!

A pequena Cecília nasceu de parto normal, após 38 semanas de gestação. Apesar da influenciadora e do jogador de futebol estarem separados, o craque do time Real Madrid estava presente durante o parto e acompanhou o nascimento da herdeira.

Em seu feed no Instagram, Karoline compartilhou o primeiro registro com a bebê. Na imagem, a modelo apareceu com Cecília no colo, dando de mamar.

"Amor da minha vida. Já nasceu com 5 anos e mega hair mas a gente releva", brincou a mamãe de primeira viagem.

Éder Militão também postou sobre a chegada de Cecília, antes do nascimento, e após o parto. "Contagem regressiva pra maior vitória da minha vida, dessa vez fora de campo. Cecília vai nascer hoje. Estamos no hospital pra vê-la chegar. Vem, filha! A vida te espera aqui fora", disse no Twitter.

"Bem-vinda, Cecília. Minha filha", celebrou na sequência, com foto ao lado de Karoline e de Cecília.

Karoline Lima confirma término com Éder Militão

Karoline Lima e Éder Militão não estão mais juntos. Dias antes do nascimento da filha, a influencer revelou que o relacionamento chegou ao fim. A loira e o atleta apagaram as fotos que tinham juntos nas redes sociais. Karoline contou que após o jogador voltar de viagem do Brasil para Madrid, ela tentou dar continuidade à relação por conta da filha do casal, mas percebeu que não seria a mesma coisa e que não teria mais como seguir no relacionamento.

Confira a primeira foto de Karoline Lima com a filha: