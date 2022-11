Karoline Lima, ex de Militão, se declara para a filha com o jogador: ''Minha desculpa para ser forte''

Influenciadora Karoline Lima faz desabafo na web ao homenagear a filha com Éder Militão, a pequena Cecília, que completou mais um mês de vida

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 09h53

A influenciadora digital Karoline Lima (26) usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 10, para parabenizar sua filha.

A loira compartilhou uma foto em que aparece coladinha com a herdeira, Cecília, e fez um desabafo ao celebrar mais um mês de vida da pequena, que completou quatro meses e é fruto do relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão (24).

Nos Stories, a mãe coruja se derreteu pela garotinha e afirmou que ela é seu motivo para continuar sendo forte. "Nessas horas me pego pensando em como sou abençoada por ser mãe desse serzinho. Tão pequena e tão forte, Cecília já viveu tanto comigo! Cecília tem um propósito muito maior do que o que eu posso imaginar. Mas se eu puder dar um palpite, esse propósito seria me dar vida", começou es escrevendo.

"Engraçado que dizem que eu quem dei a vida a você. Irônico. Cecília é minha maior fonte de amor. Meu motivo para realizar sonhos. Minha desculpa para ser forte. Por mim, por ela, por tudo. Te amo, meu amor, feliz 4 meses de uma vida inteira ao seu lado. Todo dia é precioso demais contigo. Mamãe sempre vai estar aqui", finalizou Karoline Lima.

Recentemente, Karoline contou que foi processada por Militão antes da filha nascer. A loira afirmou que Cecília estava prevista para nascer no dia 23 de julho, mas o atleta estaria viajando. Ela, então, planejou a data do parto para 10 de julho, para que tivesse um novo significado para o ex-casal, que já estava em crise. Na época, Militão já tinha iniciado o processo, sem ela saber. “Foi dito e feio, marquei a cesárea para o dia 10, só para agradar ele, e eu disse 'é que eu quero ressignificar nossa história'”, disse ela, não segurando a emoção. "E nisso eu já estava sendo processada, sem saber. Queria dar esse presente a ele, porque achei que iria ficar tudo bem. A gente terminou no dia 6, e eu ainda estava nessa de 'vai dar certo'", disse.

Confira o desabafo de Karoline Lima ao posar com Cecília:

Após demonstrar interesse, Karoline Lima se encontra com Gustavo Mioto

Após demonstrar interesse pelo cantor Gustavo Mioto, a recém-solteira, Karoline Lima, apareceu junto com o cantor em um de seus shows no sábado, 07.“Olha que coincidência! Como eu parei aqui? Foi bem despretensioso. Coincidência ou destino?”, brincou a ex-do jogador Éder Militão. “Aí vamos ver”, respondeu o galã que estava ao fundo do story da loira. A assessora de Karoline, Priscila, ainda deixou o possível romance mais evidente. Os fãs perguntaram quanto tempo fazia que ela não beijava e para a alegria dos fãs, a amiga respondeu: "Eu sei que vocês sabem da resposta".

