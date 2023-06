Karoline Lima e Éder Militão aparecem juntos durante noite com filha, Cecília

Ex-casal, Karoline Lima e Éder Militão são pais da pequena Cecília, que está com onze meses

Na noite desta quinta-feira, 29, o ex-casal formado pela influenciadora digital e modelo, Karoline Lima, e o jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Éder Militão, se reuniram para um momento em família. Ao lado da filha, Cecília, que está com 11 meses de idade, os ex-pombinhos registraram os momentos ao lado da pequena bebê.

Através dos stories de seus respectivos perfis nas redes sociais, Karoline Lima e Éder Militão mostram momentos de diversão e muito amor durante a noite, completamente apaixonados pela fofíssima filha, Cecília.

Nos registros feitos em seus perfis oficiais no Instagram, Cecília aparece tanto no colo do jogador de futebol, quanto sentada em uma cadeirinha especial, enquanto recebe comida de sua mamãe. Com uma roupinha igual, os dois estão na casa de Militão.

Éder Militão com filha - Créditos: Reprodução / Instagram

Karoline Lima com filha - Créditos: Reprodução / Instagram

Karoline Lima e Éder Militão organizam festa para filha juntos

Recentemente, Karoline Limaveio a público para esclarecer detalhes da primeira festa de aniversário da filha, a pequena Cecília. A loira revelou que se uniu ao pai da menina, o jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Éder Militão, para organizar a celebração especial.

O assunto veio à tona depois que a nova namorada do atleta, Cássia Lourenço, publicou o convite da festa em suas redes sociais. Depois da repercussão, a influencer usou os stories do Instagram para explicar a organização. "Sobre o aniversário da Cecília: estou vendo um monte de gente postando convite, pessoal da família dele... A minha família ainda não recebeu, tá para receber essa semana. Vai todo mundo receber, não precisa se preocupar!"

"O que aconteceu foi o seguinte: iam existir duas festas, a minha e a do pai dela, como vocês já sabiam. Só que seriam dois temas, duas festas, duas famílias, lembrando que Cecília é uma só, um neném, uma criança. Já que o foco é Cecília, ela tem uma família só, por que vamos dividir se eu e ele estamos em paz? Ele está fazendo tudo, tá lindo e eu estou amando! Estou muito feliz com isso tudo, porque vai ser uma coisa só, uma família só", complementou.

