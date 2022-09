Karin Roepke se derrete ao postar novas fotos com a filha, Chiara: "Sou mãe coruja"

Karin Roepke, mulher do ator Edson Celulari, encantou os seguidores ao postar uma sequência de fotos com a filha

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 18h32

Alerta fofura! Karin Roepke (40) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de novas fotos encantadoras com a filha, Chiara (seis meses), fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari (64).

Nas imagens publicada em seu perfil no Instagram, a atriz aparece ao lado da herdeira, que está deitada e aparece sorridente em alguns registros. Na legenda da publicação, a mamãe aproveitou para se derreter pela menina.

"Que a semana de vocês seja tão linda quanto a Chiara nessas fotos. Sou mãe coruja mesmo! Existe alguma mãe que não é?", disse ela na postagem.

Os fãs ficaram encantados com os cliques e encheram a publicação de elogios. "Duas lindas", disse uma seguidora. "Uma princesa. Tem que ser uma mãe coruja mesmo", afirmou outra. "Uma boneca linda. Que Deus abençoe", escreveu uma terceira.

Confira as fotos de Karin Roepke com a filha, Chiara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karin Roepke (@karinroepke)

Homenagem aos enteados e a filha

No dia 5 de setembro foi comemorado o Dia do Irmão, e Karin Roepke publicou em suas redes sociais uma foto dos enteados, Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (19), no dia do batizado de Chiara, e prestou uma linda homenagem.

"Hoje é o Dia dos Irmãos e, olhando pra essa foto, fico com o coração cheio de gratidão porque a vida é generosa. A @sophiaraia_ e o @enzocelulari são protetores, carinhosos e os melhores irmãos que a Chiara poderia ter. É lindo ver a interação dos três e a conexão que só o amor entre irmãos explica. Que esse afeto cresça e multiplique! Feliz dia, irmãos!", escreveu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!