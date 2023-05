Julio Rocha mostra o rosto da filha pela primeira vez: 'Nossa princesa'

Após fazer mistério por alguns dias, Julio Rocha apresenta sua filha recém-nascida, Sarah, em um vídeo fofíssimo: 'Cara da mãe? Cara do pai?'

O ator Julio Rocha divertiu seus fãs ao apresentar a filha recém-nascida, Sarah, fruto do casamento com a veterinária Karoline Kleine, em um vídeo encantador nas redes sociais. Ele gravou vários momentos do dia a dia com a herdeira e revelou como é a rostinho dela após alguns dias de mistério na web.

O artista apareceu todo encantado ao cuidar da filha na casa da família e brincou sobre as exigências da filha ao se tornar uma pequena influencer na web.

"Conheçam a mais nova influencer da casa. Nossa princesa Sarah, de quem somos humildes súditos e servos. A nova patroinha da casa tá fazendo suar eu, a patroa e as crianças. É como se fosse a versão live action do ‘Poderoso Chefinho’ e estamos nos esforçando para virar funcionário do mês HAHAHAHA Agora, quem consegue resistir a uma chefa tão fofa. Muito discreta e acostumada a viver na sua pequena bolha que é o útero da vaquinha leiteira, DIGO, da mãe. Ela finalmente mostrou o ROSTINHO PARA O MUNDO. Não é a CARA da realeza?", disse ele.

E completou: "Como toda baby celebrity, ela tem suas exigências: fraldas brancas, peito que dá leite sem lactose, colo de meia em meia hora, mamadeira de grife e berço com rede wi-fi para fazer stories agradecendo a chupeta nova que ganhou dos fãs. Ela já tem um público bem engajado que sou eu, a mãe e os irmãos que interagimos o dia todo com ela. E vamos virar seguidores mais engajados ainda quando ela começar a engatinhar pela casa. Aí, vamos seguir o dia todo pra lá e pra cá. O que acharam da carinha da nossa Sarinhah? Cara da mãe? Cara do pai?".

Sarah veio ao mundo no dia 9 de maio, às 16h10, com 3,9 quilos, em uma maternidade de São Paulo.

Julio e Karoline também são pais de dois meninos, José, de quatro anos, e Eduardo, de dois anos.