Julio Rocha anuncia o nascimento de sua filha: 'Cara mais feliz desse mundo'

Julio Rocha celebra o nascimento de sua filha, fruto do casamento com Karoline Kleine

O ator Julio Rocha (43) já é papai pela terceira vez! A filha dele e Karoline Kleine veio ao mundo na tarde de terça-feira, 9, às 16h10, com 3,9 quilos, em uma maternidade. Mãe e bebê passam bem. O nascimento foi anunciado pelo papai coruja por meio das redes sociais.

“A gente está exausto. Desde às 4h da manhã que as coisas começaram a acontecer e foi muito rápido. Só estou passando rapidamente para dizer que está tudo bem, tudo maravilhoso”, disse ele.

O papai ainda contou que em breve revelará mais detalhes sobre a chegada da filha. “Uma emoção indescritível. Eu quero contar tudo em detalhes, mostrar, contando tudo como foi nossa história. Um beijo muito grande pra vocês. É só para dizer que a gente está exausto desde a madrugada, mas queria agradecer imensamente o carinho de cada um de vocês. Eu sou o cara mais feliz desse mundo”, afirmou.

Julio e Karoline também são pais de dois meninos, José, de quatro anos, e Eduardo, de dois anos.

Julio Rocha muda de cidade antes do nascimento da filha

Há poucos dias, o ator Julio Rocha decidiu fazer uma mudança na reta final da gestação da esposa, Karoline Kleine. O casal resolveu ir para outra casa para ficar mais perto da maternidade.

Eles viviam em Indaiatuba, no interior de São Paulo, e foram para ficar em um hotel perto do hospital escolhido para a pequena vir ao mundo.

"Que triste deixar a nossa casa assim... nesse momento", disse no vídeo em que ele e José colocam as malas no carro. "Precisamos estar perto da maternidade, decidimos agora, tá chegando a hora e a nossa casa é muito longe! Só não sei onde a Karol vai... Ela tá muito grande", comentou ele.

Julio Rocha então continuou: "A Karol tá pensando em ir no porta-malas, eu acho arriscado, mas manda quem pode e obedece quem é marido, quem vai no porta-malas sou eu", finalizou.