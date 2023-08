Juliano Cazarré revela nova rotina após filha deixar hospital: "Mais esperta"

Em entrevista à CARAS, Juliano Cazarré detalhou como tem encarado a nova rotina de sua casa após chegada de Maria Guilhermina

Depois de enfrentar um grande período de cuidados com a filha na UTI, o ator Juliano Cazarré (42) tem respirando mais aliviado. Em entrevista à Revista CARAS, o global comentou como está sendo a rotina da família com a chegada de Maria Guilhermina à sua casa.

A caçula do Cazarré nasceu com uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein. Enquanto estava na UTI, a garotinha passou por quatro cirurgias no coração e, hoje, segue seu tratamento no home care.

“Em casa, os irmãos conseguem visitar todo dia, antes de sair de casa todo mundo passa lá para dar um beijinho. Agora que ela está menos invadida, a gente consegue pegar ela no colo toda hora, então, acho que isso vai ajudar na recuperação também”, acredita Juliano.

Atualmente, Guilhermina tem em casa um monitoramento 24 horas para medir frequência respiratória, cardíaca, saturação e pressão. As cirurgias que ela passou foram importantes para ela ter um coração mais próximo do normal possível.

Para o artista, que foi escalado para viver seu primeiro vilão na novela Fuzuê, da TV Globo, a rotina de casa continua complexa em relação à herdeira, mas, por conta dos cuidados com medicamentos, ele acredita que a garotinha tem ficado mais ativa com o tempo.

“As dificuldades continuam, mas agora é com esse ânimo novo, que é essa maneira como ela está agora, mais esperta, mais alegre, com o olhar mais vivo, mexendo mais os braços, mãos, pernas, tentando se mexer na cama, falando, soltando os primeiros sons que a gente começa a ouvir”, relata.

Nos últimos seis meses, Juliano acabou vivendo um pouco distante da filha, por ela ter ficado internada em São Paulo. Na época, Letícia, sua esposa, acompanhou tudo de perto, enquanto ele ficou cuidando dos outros quatro filhos no Rio de Janeiro.

"A gente evitava reclamar. Claro que tinha dias que não dava, a Leticia precisava me falar alguma coisa, mas a gente evitou fazer esse tipo de reclamação um para o outro, para não se desanimar onde estivesse. Então, ela tentava me passar o melhor de lá e eu tentava passar o melhor daqui", disse.

O ator revelou que os filhos mais velhos Vicente (13), Inacio (10), conseguiram entender o momento delicado e faziam questão de colocaborar em casa. "Me ajudavam um pouco aqui em casa com o que podiam, um dava a comida para o cachorro, o outro colocava o café da manhã, o outro tirava louça suja da mesa. A família inteira se uniu porque a gente sabia que tinha uma coisa preciosa que dependia que todo o resto funcionasse, que era a vida da Guilhermina”, contou.