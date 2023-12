João Silva, filho de Faustão, chama a atenção ao surgir com bebê

Com bebê no colo, filho de Faustão, João Silva, encanta ao mostrar momento celebrando os seis meses de seu afilhado; veja as fotos

O filho de Faustão, o apresentador João Silva, encantou ao surgir com um bebê em seu colo em novas fotos na rede social. Nesta quarta-feira, 27, o jovem comunicador postou os registros com seu afilhado e chamou a atenção.

Levando jeito com criança, o famoso surgiu sorridente com o pequeno Luís Antônio, de 6 meses, durante a comemoração de mesversário do menino. Além de surgir com garoto e o bolo, o herdeiro de Fausto Silva apareceu com os pais do neném.

"6 meses do nascimento do meu afilhado Luís Antônio", contou João Silva na legenda quem era o bebê. Nos comentários, os internautas babaram com os cliques fofos. "Lindo demais", admiraram. "Coisa mais linda", falaram outros.

Em novembro, João Silva anunciou o término de seu namoro com a modelo, Schynaider Moura, com quem ficou por dois anos. Ao assumir o namoro com a influenciadora, ele deu o que falar na época por ter 18 anos e ela mais de 30.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

João Silva entrega futuro de seu primeiro programa solo

No comando de seu primeiro programa solo, João Guilherme Silva (19) não esconde a empolgação em se conectar com o público. Em conversa com a CARAS Brasil, durante o show de lançamento da carreira musical de sua irmã, LARA (25), o filho de Faustão (73) entrega o futuro da atração.

"Meu maior desejo é o saudosismo da televisão, alimentar essa galera que tem saudade dos anos 1990 e anos 2000", conta ele, sobre o Programa do João, atração que assumiu a apresentação após o fim de Faustão na Band , em que auxiliava o pai no comando.

"Estamos trocando os pneus com o carro em movimento. Ano que vem, cada vez mais a gente chega mais perto da personalidade do programa. Por enquanto, em termos de audiência e carinho da galera está muito bom, estou muito animado. Está sendo bem melhor [do que eu esperava]."