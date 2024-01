João Gomes tranquiliza fãs após cesárea de Ary Mirelle: 'Dores da cesárea'

Ary Mirelle, companheira do cantor, deu à luz Jorge, primeiro filho do casal, na noite de terça-feira, 16; confira declaração do cantor

João Gomes, de 21 anos, falou na tarde desta quarta-feira, 17, como está sendo a recuperação da namorada, Ary Meirelle, de 22, e tranquilizou os fãs por um recado nas redes sociais. A jovem deu à luz Jorge, primeiro bebê do casal, na terça-feira, 16. O parto não foi normal e, de acordo com o cantor, a amada se recupera bem.

"Mamãe já conseguiu resistir melhor às dores da cesárea... conseguiu caminhar. Muitas mamães aqui estavam preocupadas se ela estava caminhando. E é isso, turma... com fé em Deus daqui a pouquinho estamos em casa", escreveu o cantor nos Stories do Instagram.

Os fãs ficaram preocupados com Ary porque horas antes João postou: "Essa é a missão mais bonita dessa minha vida… vou esperar Ary descansar e incentivar ela a caminhar um pouco quando acordar. Depois conto mais aqui. Obrigado a cada um pelas mensagens e Jorginho também agradece por todo amor. Nós estamos felizes, eu não tenho nem palavras".

Ao anunciar o nascimento do menino, o casal fez um post nas redes sociais dizendo: "Seja bem-vindo, filho! Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro". Diversos famosos parabenizaram os pais pela primeira viagem.

João Gomes fala em renovação após nascimento do filho

João Gomes e Ary Mirelle celebraram o nascimento de seu primeiro filho, Jorge, na noite desta terça-feira, 16. Ainda anestesiado com a alegria de ter recebido o filho, o astro do piseiro fala em renovação com a chegada do bebê.

"Inexplicável a sensação de receber um filho neste mundo. O nascimento de Jorge me renovou. Agora, é só curtir e aproveitar esse momento mágico", diz ele, à CARAS Brasil. De acordo com a equipe de João Gomes, o pequeno nasceu no Hospital Unimed Petrolina, em Pernambuco, pesando 2465kg e medindo 48 cm.

"Estou feliz demais. Emoção demais. Estou anestesiado", completa o artista. "A primeira sensação [foi] de medo, fiquei com medo e, depois, que eu vi ele fiquei tranquila. Foi bom e emocionante", afirmou ainda Ary, namorada do cantor.