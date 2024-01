João Gomes fala em renovação após nascimento do filho: 'Inexplicável'

Sucesso do piseiro, João Gomes contou à CARAS Brasil como está após ter recebido Jorge, seu primeiro filho, fruto da relação com Ary Mirelle

João Gomes (21) e Ary Mirelle (22) celebraram o nascimento de seu primeiro filho, Jorge, na noite desta terça-feira, 16. Ainda anestesiado com a alegria de ter recebido o filho, o astro do piseiro fala em renovação com a chegada do bebê.

"Inexplicável a sensação de receber um filho neste mundo. O nascimento de Jorge me renovou. Agora, é só curtir e aproveitar esse momento mágico", diz ele, à CARAS Brasil. De acordo com a equipe de João Gomes, o pequeno nasceu no Hospital Unimed Petrolina, em Pernambuco, pesando 2465kg e medindo 48 cm .

"Estou feliz demais. Emoção demais. Estou anestesiado", completa o artista. "A primeira sensação [foi] de medo, fiquei com medo e, depois, que eu vi ele fiquei tranquila. Foi bom e emocionante", afirmou ainda Ary, namorada do cantor.

João Gomes e Ary Mirelle assumiram o relacionamento publicamente em dezembro de 2022, pouco tempo após o fim da Copa do Mundo no Qatar. Na época, o artista deixou os fãs em polvorosa aparecer dando um beijo na influenciadora, ainda pouco conhecida na web.

Em abril do ano passado, eles anunciaram o término do namoro, porém, em maio, os dois já estavam juntos novamente. Em entrevista exclusiva ao Podcast CARAS, o músico contou como reconquistou a amada, e ainda afirmou que o filho foi gerado em meio à reconciliação.

"Ela disse: 'Se não for para voltar comigo não sei o que eu estou fazendo aqui'. Terminei a gravação [da música], tomei uma cachaça feliz que ela estava lá, e todo mundo estava torcendo. E ela no meu pé: 'Você não me pediu para voltar ainda não'."

De acordo com o artista foi então que os dois selaram novamente a união, e conceberam naquela noite Jorge. "Eu desliguei as luzes da roça, nem os vagalumes ficaram acesos. Aí nós fizemos o Jorge naquele dia, foi naquele santo dia que ela voltou. Eu não sabia que eu tinha feito não. Tá ligado novela das nove? [risos]", completa o cantor.

CONFIRA FOTO DE JOÃO GOMES E ARY MIRELLE DURANTE O NASCIMENTO DE JORGE: