João Gomes divide clique encantador com o filho recém-nascido: "Meu anjinho"

Nas redes sociais, o cantor João Gomes postou uma foto segurando o filho recém-nascido, Jorge, fruto de seu relacionamento com Ary Mirelle

João Gomes encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 31, ao compartilhar um novo clique com o filho, Jorge. O menino, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Ary Mirelle, nasceu no dia 16 de janeiro.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou uma foto em que aparece segurando o herdeiro no colo, e ao fundo é possível ver uma linda paisagem. Já na legenda da publicação, o artista escreveu um belo texto.

"Meu anjinho da guarda. Meu pedaço de tudo. Meu mundo tão pequenininho. Em teus braços um pouco de carinho. No seu ninho um abraço mais seguro. Arrumo um jeito de ficar um pouco mais. Dizer que você é meu rapaz. E contigo eu sou menino. O destino deixou eu ser seu pai. Nunca mais eu discuto com o destino…", se derreteu o papai.

Mais cedo, Ary e João dividiram alguns registros do ensaio fotográfico que realizaram com o herdeiro. O bebê esbanjou fofura e tranquilidade ao participar do ensaio newborn, no qual é colocado em algumas poses em um cenário fofo.

Confira a publicação:

Ary Mirelle relata dores e dificuldades na rotina uma semana após parto

A influenciadora Ary Mirelle, noiva do cantor João Gomes, usou as redes sociais para contar aos seguidores como está sendo sua primeira semana após dar à luz Jorge, primeiro filho do casal. Em seu relato, ela revelou que está contando com ajuda para realizar algumas atividades do cotidiano.

"Tem gente me perguntando por que não estou conseguindo tomar banho sozinha. Acho que vai, realmente, de mulher para mulher, porque estou sentindo muita dor para tudo. Não estou conseguindo andar direito, só passinho tartaruga, mesmo. Para deitar e levantar, preciso de ajuda, não consigo fazer isso sozinha. Está bem difícil e dói, minha gente, não é brincadeira não", confessou ela em um trecho do desabafo.