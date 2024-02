Jheny Santucci desabafa sobre dificuldades com a amamentação: "Muita angústia"

Em suas redes sociais, Jheny Santucci desabafa sobre as dificuldades que encontra ao amamentar Gabriel, seu filho com o ator Arthur Aguiar

A influenciadora digital Jheny Santucci usou suas redes sociais no último domingo, 25, para desabafar sobre a maternidade. Mãe de primeira viagem de Gabriel, seu filho com o ator Arthur Aguiar, a famosa confessou que tem dificuldades para amamentar o pequeno desde seu nascimento.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jheny apareceu bombeando leite do peito e confessou que está sendo uma jornada muito dura para amamentar o herdeiro. "Ele mama uns 30 minutos seguidos e, do nada, ele apaga. Ai ele dorme 15, 20 minutos, e acorda com fome. Ai eu fico dando mama umas cinco vezes direto para ele conseguir dormir duas horas", contou a influenciadora.

A famosa ainda afirmou que seu filho quer sempre mais do que ela consegue produzir. "Ele é muito guloso, quer tomar 200 mL [de leite] já. Tá muito difícil de fazer esse estoque, não tem como. Tá muito difícil a produção", desabafou Jheny.

Ela também disse que esse ciclo lhe deixa chateada. "Eu entro numa paranoia de que meu leite não está sustentando ele. Porque se ele mama, apaga e só dorme 20 minutos querendo mais, é porque não está sustentando", contou a mamãe.

"Dá vontade de desistir todos os dias, juro. Dá vontade de chorar, todos os dias eu estou chorando. É muita angústia. É uma sensação de impotência muito grande", lamentou Jheny, que ainda escreveu sobre a situação. "Eu ainda tô chocada o quanto amamentação é difícil! Juro... eu não imaginava, acho que eu fantasiei a maternidade de um jeito na minha cabeça e agora tô tendo um choque de realidade".

Arthur Aguiar fala de falta de convites para TV e revela sonho

Longe das novelas desde 2018, o ator Arthur Aguiar lamentou a falta de convites para atuar na TV em recente entrevista à CARAS Brasil. Na conversa, ele contou ter sido esquecido por autores, mas ressalta que tem evitado pensar sobre o tema, já que está curtindo a segunda paternidade.

"No momento não chegou nenhum convite pra voltar às novelas. Se chegar alguma coisa legal a gente avalia pra ver como que faz dar certo, mas não estou pensando nisso nesse momento", comenta o intérprete.

Enquanto não é lembrado para atuar nas novelas, Arthur Aguiar tem alimentado outro sonho: o de ser apresentador de TV. O campeão do BBB 22 conta à reportagem que atuar na área do entretenimento é o seu foco. Ele também não descarta ser repórter de coberturas musicais.

"Acho que no momento eu tenho mais vontade de ir pro lado do entretenimento, apresentar um programa, cobrir shows e eventos. Gosto muito dessa área da comunicação mesmo. De poder falar diretamente com o público", revela.