Arthur Aguiar fala de falta de convites para TV e revela sonho: 'Gosto muito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Arthur Aguiar abre o jogo sobre retorno às novelas e revela sonho profissional dois anos após vencer o BBB 22

Longe das novelas desde uma pequena participação em Malhação: Vidas Brasileiras (2018), Arthur Aguiar (34) lamenta falta de convites para interpretar personagens na TV. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator conta ter sido esquecido por autores, mas ressalta que tem evitado pensar sobre o tema, já que está curtindo a segunda paternidade. Ele, que é pai de Sophia (5), agora celebra a chegada de Gabriel, fruto do seu relacionamento com Jheny Santucci (23).

"No momento não chegou nenhum convite pra voltar às novelas. Se chegar alguma coisa legal a gente avalia pra ver como que faz dar certo, mas não estou pensando nisso nesse momento", comenta o intérprete.

Enquanto não é lembrado para atuar nas novelas, Arthur Aguiar tem alimentado outro sonho: o de ser apresentador de TV. O campeão do BBB 22 conta à reportagem que atuar na área do entretenimento é o seu foco. Ele também não descarta ser repórter de coberturas musicais.

"Acho que no momento eu tenho mais vontade de ir pro lado do entretenimento, apresentar um programa, cobrir shows e eventos. Gosto muito dessa área da comunicado mesmo. De poder falar diretamente com o público", revela.

ARTHUR AGUIAR NAS NOVELAS

O último trabalho do ator nas novelas foi uma participação em Malhação: Vidas Brasileiras. Na trama teen ele deu vida a Fábio, um jovem vingativo que obrigada Camila (Lorena Comparato) e dizer que está grávida de Márcio (André Luiz Frambach), o que faz abalar o relacionamento do personagem com Pérola (Rayssa Bratillieri).

Em 2019, o ator teve papel fixo em Segunda Chamada. No entanto, em 2021 ele entrou para o realities ao participar da Super Dança dos Famosos, ficando em 15º lugar. No ano seguinte, entrou no BBB 22e deixou o programa com R$ 1,5 milhão.

Apesar de toda visibilidade conquistada na casa mais vigiada do Brasil, Arthur Aguiar não conseguiu fazer um novo personagem nas novelas. O ator chegou lançar carreira musical, mas logo passou a se dedicar a outros projetos pessoais.