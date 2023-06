Jessie J posa seminua após o nascimento do primeiro filho: “Rainha”

A cantora Jessie J esbanjou boa forma e beleza ao surgir em foto seminua após o nascimento do seu primeiro filho Sky

Nesta quinta-feira, 15, Jessie J surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto seminua após o nascimento do seu primeiro filho, Sky. A cantora ainda escreveu um texto emocionante sobre a maternidade.

A dona do hit “Price Tag” surgiu em uma foto em preto e branco em que dispensava sutiã e tapava os mamilos com uma animação de tarja preta. A famosa ainda surgiu com uma calcinha preta e ainda exibiu um pouco da tatuagem em sua virilha.

“Estou escrevendo isso pra mim e qualquer outra pessoa que precise ler isso. Seu corpo foi um lar para outra pessoa morar por 9 meses. Seus órgãos se moveram e precisam encontrar o caminho de volta para onde estavam antes. Seu útero ainda está se desinflando lentamente. Seus hormônios estão voando e caindo. Seu corpo está trabalhando o mais difícil que já trabalhou. Você está exausto, mas é mágico”, começou escrevendo a mãe de Sky.

A cantora britânica ainda comentou: “Você preparou um ser humano completo. Um humano que está fazendo isso com você e o ama além da medida. Leve seu tempo. Seja fácil consigo mesma, com seu corpo e com sua mente. Lembre-se que você está em recuperação e não se esqueça de lembrar também as pessoas ao seu redor”.

“Comemore seu novo corpo. TINHA que mudar. Será maior e menor em diferentes lugares. É BONITO E NATURAL. Ignore os sussurros de pessoas que dizem que você deveria ou não deveria parecer depois de um certo tempo. É 2023. As pessoas precisam relaxar. É sua jornada. Seu tempo e SEU corpo. Não é igual ao de ninguém, e isso que o torna especial. Você é única”, aconselhou a mamãe de primeira viagem.

Por fim, ela ainda revelou: “Esse era meu corpo 11 dias depois de dar a luz e eu ainda continuo quase a mesma 35 dias depois. Eu AMO meu corpo. Ele me deu o colega de quarto mais mágico dentro e fora do meu corpo. E quando estiver pronto e capaz de mudar de novo vai. Tanto faz como ele pareça. Eu apoio. Você está incrível mamãe”.

Nos comentários, os fãs da artista adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários da publicação. “Atualmente estou grávida e as mudanças no meu corpo esteticamente são definitivamente o que estou tendo dificuldades. Sou grata pelo nosso bebê e mal posso esperar para conhecê-lo, sempre lutei com linguagem corporal e isso [post] está amplificando isso”, comentou uma seguidora. Outro fã ainda comentou: “Rainha”.

“Gente, eu achei maravilhoso ela colocar aqui no Instagram cada momento feliz dela, sem medo de expor a vida, sem os protocolos que os artistas americanos têm. Ela mostrou como é lindo cada fase da maternidade, ela mostrou como está feliz, ela mostrou o bebê sem medo. Ela está maravilhosa, obrigada Jessie por compartilhar tanta felicidade”, ainda comentou uma admiradora brasileira.

Fofura!

Foi nesta semana que Jessie mostrou pela primeira vez o rostinho do filho que teve com o jogador de basquete Chanan Colman.

“Amanhã você completa um mês. É como um longo melhor dia de toda a minha vida. A mamãe e o papai te amam mais do que tudo neste mundo, bebê”, escreveu a artista na legenda do vídeo.