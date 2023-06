Jessie J encanta ao mostrar o rostinho do filho recém-nascido: “Minha alegria”

Jessie J mostra detalhes do parto e exibe rostinho do primeiro herdeiro, fruto do relacionamento com Chanan Colman

A cantora britânica Jessie J está vivendo uma nova fase em sua vida pessoal após dar à luz ao primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador de basquete Chanan Colman. Neste domingo, 11, a artista revelou mais detalhes sobre o nascimento do herdeiro e exibiu o rostinho do recém-nascido, que chegou ao mundo no dia 12 do mês passado.

Em seu perfil oficial do Instagram, Jessie publicou um vídeo do parto do pequeno. Entre os registros, a cantora aparece dançando e chorando de dor e alegria ao lado do namorado: “Amanhã você completa um mês. É como um longo melhor dia de toda a minha vida. A mamãe e o papai te amam mais do que tudo neste mundo, bebê”, ela se derreteu.

Na sequência, a mamãe coruja mostrou o rostinho do bebê, logo após o nascimento: “E se você tivesse seguido minha jornada, muitas vezes teria compartilhado minha dor. Por favor, junte-se a mim para compartilhar minha alegria”, a cantora deixou um recado carinhoso para o recém-nascido e para os seguidores.

Os fãs da cantora encheram os comentários da publicação com elogios para a nova mamãe do pedaço: “Parabéns Jessie, sabemos que vais ser a melhor mãe para este menino!”, uma seguidora se derreteu. “Ai meu Deus, parabéns”, escreveu a atriz brasileira Larissa Manoela. “Ele é tão lindo! Quão precioso”, uma terceira exaltou.

Jessie J alcançou a fama após compor algumas canções para artistas famosos como Miley Cyrus. Em pouco tempo, ela passou a interpretar suas próprias músicas e ganhou notoriedade internacional com hits como “Bang Bang”, ao lado de Ariana Grande e Nicki Minaj, “Price Tag” e “Domino”.

Jessie J se declara para o pai de seu filho:

Recentemente, Jessie J revelou a paternidade de seu primeiro filho. Embora houvesse suposições sobre o relacionamento com o jogador de basquete Chanan Colman, a artista só confirmou após o nascimento do bebê. Pelas redes sociais, a cantora fez uma declaração emocionante para o atleta ao desejar feliz dia dos pais.