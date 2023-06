Jessie J revela identidade de namorado, pai de seu primeiro filho

Cantora Jessie J revela que vive relacionamento com jogador de basquete com quem teve um filho

No último dia 19 de maio, nasceu o primeiro filho da cantora Jessie J. Sem revelar a identidade do pai do pequeno, a famosa decidiu que o momento chegou! Em suas redes sociais, a artista compartilhou que o nome do rapaz é Chanan Safir Colman, um jogador de basquete dinamarquês, que hoje joga pelo Hapoel Haifa, do Israel.

“Ah, que se dane. Eu não consigo manter segredo com esse tanto de amor dentro de mim”, escreveu a artista, ao desejar feliz dia dos pais ao namorado, que está celebrando a data tão especial pela primeira vez em sua vida.

No vídeo compartilhado pela cantora Jessie J e Chanan aparecem juntos em diversos momentos durante a primeira gestação da britânica. “Não quero mais amá-lo em silêncio”, explicou a famosa, após divulgar os registros.

Já através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Jessi explicou que conheceu o jogador de basquete semanas depois de ter sofrido um aborto, no ano de 2021. A cantora explicou que foi o atleta que lhe trouxe luz em “momentos de escuridão”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jessie J (@jessiej)



Jessie J compartilha vídeo do bebê se mexendo dentro de sua barriga:

Antes de dar à luz, Jessie J usava as redes sociais ativamente e sempre compartilhava detalhes de sua primeira gestação. No mês passado, a cantora encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo que mostra o bebê se mexendo ainda na barriga. Na legenda da publicação, a estrela escreveu: "Eu só quero lembrar desse sentimento para sempre", a mamãe coruja se derreteu.