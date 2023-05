Jéssica Ellen explica decisão de não expor o filho nas redes sociais

Atriz Jéssica Ellen fala sobre a exposição de seu primeiro filho com Dan Ferreira, o pequeno Máli Dayo, na web

A atriz e mamãe de primeira viagem Jéssica Ellen (30) está usando as redes sociais para compartilhar com os fãs as mudanças nos últimos meses com a maternidade após a chegada de seu filho com o ator Dan Ferreira (31)!

Em mais um vídeo publicado em seu feed no Instagram, a artista explicou sobre a decisão do casal de não expor o pequeno Máli Dayo, de cinco meses, na web. Jéssica afirmou que não tem problema nenhum com os pais que decidem fazer isso, mas disse que não se sente confortável.

"Não pretendo expor meu neném, não tenho nenhuma questão com quem expõe seus filhos. Tenho amigos que, inclusive, expõe seus filhos, e eu curto, comento. Eu, inclusive, mando fotos do meu filho para as minhas amigas, meus amigos, as pessoas mais próximas conhecem meu filho, me visitaram. Mas isso não significa, necessariamente, que eu preciso expor na internet, porque eu não me sinto confortável com isso, e é só", disse ela.

A atriz ainda falou sobre o pequeno, que chegou ao mundo no dia 03 de dezembro: "Ele é muito parecido comigo, ele tem o meu narizinho, a minha boca, o mesmo queixinho furado que eu. Agora, a sobrancelha é do Dan, os olhinhos puxados também. Para você que está muito curioso, agora pode imaginar. Trabalhe a sua criatividade, imagine meu bebê".

Ellen aproveitou para fazer um pedido aos seguidores. "Gostaria muito de ser respeitada na minha escolha. É só isso (...) Como mãe, preciso zelar pela proteção dele, pela vida dele".

"Ele nem sabe que sou uma atriz, ele não tem nem seis meses, nem um ano. Ainda não entendeu muitas coisas, e eu preciso respeitar esse ser humaninho, vivendo a sua experiência de ser humaninho (...). Também tenho pavor de expor o meu filho e isso cair em mãos de pessoas erradas, de pessoas que são criminosas. A gente não sabe em quem vai chegar ou como vai chegar", disse ainda.

Confira Jéssica Ellen falando sobre exposição do filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Ellen (@jessicaellen)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Ellen (@jessicaellen)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Ellen (@jessicaellen)

Jéssica Ellen relembra como descobriu que estava grávida

Quase cinco meses após dar à luz ao primeiro filho, a atriz Jéssica Ellen começou a compartilhar com seus seguidores as experiências com a nova fase de sua vida: a maternidade. O pequeno Máli Dayo nasceu no dia 03 de dezembro. Nas redes sociais, no início do mês, a artista decidiu dividir alguns detalhes da gravidez.

Em seu perfil no Instagram, ela publicou vídeos contando como descobriu que estava grávida e definiu a gestação como "desafiadora". "Eu e o Dan já estávamos conversando sobre esse assunto, eu sempre quis ser mãe, o Dan sempre quis ser pai. E a gente começou a tentar no final de 2021. A gente não fez nenhum tipo de tratamento nem nada, a gente só se amou mesmo", brincou.

"Em janeiro eu viajei, fiquei um mês fora gravando Cook Island - Ilha do Sabor, no GNT, foi minha estreia como apresentadora (...) Voltei pro Rio, já tinha começado o processo do Dança dos Famosos, tinha sido convidada também, aceitei, tava me divertindo horrores".

No dia seguinte, ela contou que se sentiu enjoada e achou que era ressaca. Conversando com Dan na sala de sua casa, Jéssica disse que vomitou. "Aí o Dan: 'amor, quando é que foi sua última menstruação?'". Ela, que tem ovário policístico, acreditou que a menstruação estaria atrasada por conta disso, já que seu ciclo é um pouco mais longo.

Ellen disse que acompanha a menstruação em um aplicativo e quando Dan foi olhar, a menstruação já estava atrasada há mais de duas semanas. A atriz contou que acabou vomitando novamente e, preocupado, Dan resolveu comprar um teste de gravidez na farmácia. "Quando eu olhei, gente, tava escrito assim: "Grávida de duas a três semanas". Danilo já entrou no banheiro desesperado, começou a chorar".