Jéssica Ellen conta detalhes sobre a gravidez do primeiro filho: ''Não acreditava''

Quase cinco meses após o nascimento do filho, atriz Jéssica Ellen faz relato sobre como descobriu a gravidez

Quase cinco meses após dar à luz ao primeiro filho, a atriz Jéssica Ellen (29) começou a compartilhar com seus seguidores as experiências com a nova fase de sua vida: a maternidade.

O pequeno Máli Dayo, fruto do relacionamento com Dan Ferreira (30) nasceu no dia 03 de dezembro. Nas redes sociais, na segunda-feira, 01, a artista decidiu dividir alguns detalhes da gravidez.

Em seu perfil no Instagram, ela publicou vídeos contando como descobriu que estava grávida e definiu a gestação como "desafiadora". "Eu e o Dan já estávamos conversando sobre esse assunto, eu sempre quis ser mãe, o Dan sempre quis ser pai. E a gente começou a tentar no final de 2021. A gente não fez nenhum tipo de tratamento nem nada, a gente só se amou mesmo", brincou.

"Em janeiro eu viajei, fiquei um mês fora gravando Cook Island - Ilha do Sabor, no GNT, foi minha estreia como apresentadora (...) Voltei pro Rio, já tinha começado o processo do Dança dos Famosos, tinha sido convidada também, aceitei, tava me divertindo horrores".

Na sequência, ela falou que o casal curtiu o Carnaval fora de época por conta da pandemia e que decidiu beber uma cerveja. "Sabe quando você bebe a cerveja, mas não sei, não tava descendo redondo? Não tava maneiro, não tava gostoso. E eu adoro cerveja!", disse ela.

No dia seguinte, ela contou que se sentiu enjoada e achou que era ressaca. Conversando com Dan na sala de sua casa, Jéssica disse que vomitou. "Aí o Dan: 'amor, quando é que foi sua última menstruação?'". Ela, que tem ovário policístico, acreditou que a menstruação estaria atrasada por conta disso, já que seu ciclo é um pouco mais longo.

Ellen disse que acompanha a menstruação em um aplicativo e quando Dan foi olhar, a menstruação já estava atrasada há mais de duas semanas. A atriz contou que acabou vomitando novamente e, preocupado, Dan resolveu comprar um teste de gravidez na farmácia.

"Quando eu olhei, gente, tava escrito assim: "Grávida de duas a três semanas". Danilo já entrou no banheiro desesperado, começou a chorar".

A famosa falou que ainda assim, não acreditou que estava esperando o primeiro filho. Fez exame de sangue e descobriu que realmente estava grávida. Jéssica revelou que passou muito mal durante toda a gravidez com enjoos e vômitos frequentes até os últimos dias antes da chegada de Máli.

Confira os vídeos de Jéssica Ellen sobre a gravidez:

Jéssica Ellen faz poema para celebrar o Dia da Mulher

Jéssica Ellen decidiu usar suas redes sociais para celebrar o Dia Internacional da Mulher. A atriz publicou alguns cliques onde ela aparece com uma bela rosa vermelha na mão, em meio a natureza.

Na legenda, ela fez um lindo poema para o dia de hoje: "Hoje, mais um 8M. Me sinto; Me sinto; Me sinto. A chegada de março e junto, a chegança de suas águas que, em breve, fecharão o verão. Inicia-se o outono e todo convite para a introspecção, o chá quente, o livro preferido, e o mergulho interno. Assim me sinto. Me sinto; me sinto; me sinto".

"Olho pra dentro. Todo dia 8 de março é sempre uma revolução. E cada ano, ela se apresenta de um jeito. Vez ou outra incisiva, enérgica. Ou, quieta, profunda, interna. Assim, me sinto, me sinto e me sinto. Feliz dia, mulheres, mães, guerreiras, lobas".