Jeniffer Nascimento compartilha novo clique de sua filha recém-nascida

Cinco dias após o nascimento de Lara, sua primeira filha, Jeniffer Nascimento compartilha novo clique com a recém-nascida e encanta seus seguidores

Dias após o nascimento de sua primeira filha com Jean Amorim, a atriz Jeniffer Nascimento estourou o fofurômetro ao compartilhar novos registros da recém-nascida, Lara. Nesta terça-feira, 19, a artista compartilhou um lindo clique de suas mãozinhas conectadas nas redes sociais.

Sem mostrar o rosto da bebê, a nova mamãe do pedaço mostrou os detalhes da mãozinha de Lara. Na foto, a pequena toca a mão de Jeniffer, que por sua vez exibiu sua aliança de compromisso. A famosa logo se derreteu pela filha e celebrou a sua primeira semana de vida.

"Nada é mais emocionante que a vida…", escreveu ela na legenda da foto, que foi tirada pelo papai Jean. Seus seguidores se derreteram com o registro e rasgaram elogios nos comentários da publicação.

"Mãozinha mais linda mamãezinha!", disse um fã. "Que perfeição", disparou outro. "Essa foto diz tudo! Amor!", escreveu mais um. Outros ainda mal esperam por ver mais detalhes de Lara. "Estou ansiosa para conhecer o rostinho dela", disseram.

Confira a publicação:

Jeniffer Nascimento anuncia o nascimento da filha com linda homenagem

No último dia 14, Jeniffer Nascimento apresentou sua primeira filha, Lara, fruto de seu relacionamento com o também ator Jean Amorim, para seus seguidores. Segundo a atriz, a primogênita do casal nasceu no dia 13, após 13 horas de trabalho de parto.

Em seus perfis oficiais do Instagram, Jeniffer e Jean anunciaram a chegada de sua herdeira com uma linda publicação. Na foto, a nova mamãe do pedaço apareceu sem maquiagem, com o rosto bem próximo ao do seu amado, enquanto eles seguravam a bebê no colo.

Eles ainda publicaram um vídeo super fofo com a família reunida. No registro, eles fizeram pequenos casulos com suas mãos e brincaram com a diferença de tamanho delas. Logo, eles se derreteram por sua filha e fizeram um lindo texto para comunicar seu nascimento.

"No dia 13.12.2023 Renascemos! O dia mais incrível e inesquecível de nossas vidas! Lara trouxe a luz pra nossas vidas! Agradecemos de todo o coração a toda equipe da Dr @ornellaminelli @dra.baracat @gicaabreu e Daniel que foram SENSACIONAIS durante as 13 horas de trabalho de parto e também a família @rededor_oficial_star @su_fbastos que nos acolheu com tanto amor e carinho no momento mais especial de nossas vidas", escreveram na legenda da publicação.