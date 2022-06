Jayme Matarazzo se derrete ao postar clique fofo com o filho: "Meu príncipe"

O ator Jayme Matarazzo postou um clique com o filho, Antonio, e se derreteu pelo herdeiro

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 18h05

Jayme Matarazzo (36) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique fofo do filho, Antonio (1).

No registro publicado nesta terça-feira, 21, o ator aparece segurando o herdeiro no colo e beijando sua bochecha. O menino, vale dizer, é fruto de seu relacionamento com Luiza Tellechea.

Na legenda da publicação, Jayme se derreteu: "Eu e Ele!!! Meu príncipe iluminado", escreveu o papai coruja no post.

Os seguidores encheram o clique de elogios. "Que registro lindo", disse uma internauta. "Que coisa mais fofa", falou outra. "Que amor. Dois lindos", comentou uma fã. "Meu mundo todinho", declarou a mulher de Jayme nos comentários.

Jayme e Luiza, vale lembrar, batizaram Antonio na Capela Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. No Instagram, o ator mostrou alguns cliques do momento especial e falou sobre o momento. "Batizado do Antonio. Dia abençoado e muito iluminado", escreveu o ator.

Confira o clique fofo do ator com o filho: