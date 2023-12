Isabella Scherer rebate crítica de seguidora sobre maternidade

'Dá para sentir daqui sua paciência zero', criticou uma seguidora; A campeã do Masterchef 2021, Isa Scherer postou a resposta em suas redes

Isabella Scherer rebateu uma mensagem de uma internauta, na tarde desta quarta-feira, 27. Mais cedo, a chef de cozinha e influenciadora contou sobre um acidente envolvendo de cocô de Mel, gêmea de Bento, e a internauta alegou, por conta de um story publicado pela influenciadora, falando sobre o acidente, que Isa não teria paciência para cuidar das necessidades dos bebês.

“Uma coisa normal, você posta como se fosse engajamento. Dá para sentir daqui sua paciência zero para cuidar das necessidades básicas dos seus filhos. Se não for essa a impressão que você quer passar, repense suas postagens, porque a imagem que você passa é de que não gosta de cuidar deles e a parte 'chata' passa sempre para os funcionários”, alegou a internauta ao responder o story da influenciadora.

A campeã do Masterchef 2021 iniciou a resposta pedindo paciência. “Primeiro de tudo, que eu tinha tirado uma foto da minha cara com aquele filtro que amo, deu bug, a foto não foi e ficou preto. O resto vou nem me dar ao trabalho de comentar. E não, eu não amo limpar coco vazado mesmo”.

Os pequenos, que tem um ano de idade, são frutos de seu relacionamento com Rodrigo Calazans.

Isabella Scherer encanta ao posar com filhos gêmeos

Isabella Scherer estourou o fofurômetro com novos cliques encantadores de seus filhos gêmeos, Mel e Bento, os bebês posaram em um momento divertido com a mamãe e derreteram o coração de seus seguidores.

Nas fotos, publicadas no Instagram oficial da filha de Fernando Scherer, os herdeiros posaram sorridentes com o rosto grudadinho com o da mamãe e surpreenderam com sua semelhança à Isabella. Os loirinhos também apareceram bem pertinho da câmera e deram uma risada gostosa para a câmera.

"As últimas duas fotos: 'CADÊ?'", disse a chef sobre as fotos dos bebês, que posaram com cara confusa. E seus seguidores logo encheram seus comentários de elogios. "Eu não tenho nenhuma estrutura pra esses dois", disse a atriz Gabi Medvedovski. "Afffffff delícia de bebês", escreveu a influenciadora Gabriela Pugliesi.