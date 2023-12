Isabella Scherer encanta ao posar com filhos gêmeos: "Nenhuma estrutura"

Isabella Scherer se diverte na companhia de filhos gêmeos e encanta com novos registros do pequenos nas redes sociais; confira!

A chef Isabella Scherer estourou o fofurômetro com novos cliques encantadores de seus filhos gêmeos, Mel e Bento, de 1 ano. Os pequenos, frutos de seu relacionamento com Rodrigo Calazans, posaram em um momento divertido com a mamãe e derreteram o coração de seus seguidores.

Nas fotos, publicadas no Instagram oficial da filha de Fernando Scherer, os herdeiros posaram sorridentes com o rosto grudadinho com o da mamãe e surpreenderam com sua semelhança à Isabella. Os loirinhos também apareceram bem pertinho da câmera e deram uma risada gostosa para a câmera.

"As últimas duas fotos: 'CADÊ?'", disse a chef sobre as fotos dos bebês, que posaram com cara confusa. E seus seguidores logo encheram seus comentários de elogios. "Eu não tenho nenhuma estrutura pra esses dois", disse a atriz Gabi Medvedovski."Afffffff delícia de bebês", escreveu a influenciadora Gabriela Pugliesi.

"Meu Deus eles tão muito grandes", disparou um fã. "A última foto ME QUEBROU", disse mais um. Outros não deixaram de notar a semelhança deles com os pais. "Como pode a Mel ser 100% a cara do pai e o Bento a cara da mãe", disseram.

Confira a publicação:

Isabella Scherer reflete sobre desejo de fazer cirurgia plástica na barriga após gravidez

No início de novembro, a chef Isabella Scherer tirou um tempinho para conversar com seus seguidores através de uma caixinha de perguntas no Instagram. A campeã do Masterchef revelou nesta aos seguidores que ainda tem vontade de fazer uma cirurgia plástica na barriga após a gravidez.

Mãe dos gêmeos Mel e Bento, de um ano, a influenciadora e chef de cozinha tem feito uma série de tratamentos focados na região, com o intuito de diminuir as estrias e flacidez. "Ainda pensa na plástica na barriga? Teu corpo tá lindo e te ver se empoderando disso é chique", questionou uma fã.

"Eu também acho chic assumir o corpo que me fez dar vida aos 2 serzinhos mais lindos do mundo. E, principalmente, incentivar mulheres que não possuem os mesmo acessos que eu a aceitarem o corpo pós gestação", iniciou a reflexão.

"Mas vou achar bem chic minha barriguinha linda plastificada também [risos]. Só que realmente estou achando ela muito melhor, e como sou cagona para cirurgia, vou enrolar o máximo possível", contou Isa que também revelou que está fazendo um tratamento para as estrias que chegaram junto com a gravidez.