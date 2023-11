Isabella Scherer reflete sobre desejo de fazer cirurgia plástica na barriga após gravidez

A campeã do Masterchef 21, Isa Scherer é mãe do Bento e da Mel, gêmeos de 1 ano

Isabella Scherer tirou um tempinho desta quarta-feira, 1, para conversar com seus seguidores através de uma caixinha de perguntas no Instagram. A campeã do Masterchef revelou nesta aos seguidores que ainda tem vontade de fazer uma cirurgia plástica na barriga após a gravidez.

Mãe dos gêmeosMel e Bento, de um ano, a influenciadora e chef de cozinha tem feito uma série de tratamentos focados na região, com o intuito de diminuir as estrias e flacidez. "Ainda pensa na plástica na barriga? Teu corpo tá lindo e te ver se empoderando disso é chique", questionou uma fã.

"Eu também acho chic assumir o corpo que me fez dar vida aos 2 serzinhos mais lindos do mundo. E, principalmente, incentivar mulheres que não possuem os mesmo acessos que eu a aceitarem o corpo pós gestação", iniciou a reflexão.

"Mas vou achar bem chic minha barriguinha linda plastificada também [risos]. Só que realmente estou achando ela muito melhor, e como sou cagona para cirurgia, vou enrolar o máximo possível", contou Isa que também revelou que está fazendo um tratamento para as estrias que chegraram junto com a gravidez.

A loira ainda foi questionada pelos seus seguidores se planeja ter mais filhos, Isa foi sincera e revelou que quer mais um filho: “Quero muito o terceiro. Mas o @Calanza (Rodrigo Calazans, marido da influenciadora) não quer de jeito nenhum agora. Meu maior medo é o terceiro virar terceiro e quarto kkkkk”, brincou.

Isabella Scherer rebate comentários em cliques de biquíni pós-parto

Isabella Scherer usou as redes sociais para mostrar que está curtindo suas férias ao lado do maridão em Fernando de Noronha. Entre os cliques compartilhados durante a viagem, a loira exibiu sua confiança ao posar de biquíni. No entanto, ela não escapou de receber comentários indelicados em relação ao seu corpo.

Ela não hesitou em rebater os comentários sobre os detalhes de seu corpo. Através do Twitter, Isabella publicou um desabafo sincero sobre a repercussão das imagens: “É muito doida essa conversa de aceitar seu corpo após a gestação. Aceitei o meu e fico muito feliz em incentivar e encorajar mulheres que ficaram com a barriga flácida, com hérnia, diástase e estrias a também colocar um biquíni sem medo”, iniciou a loira.