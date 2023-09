Isabella Scherer rebate comentários em cliques de biquíni pós-parto: “Sem medo”

Campeã do Masterchef, Isabella Scherer ignora comentários indelicados e coloca o corpão para jogo após dar à luz a gêmeos

A campeã do Masterchef Isabella Scherer usou as redes sociais para mostrar que está curtindo suas férias ao lado do maridão em Fernando de Noronha. Entre os cliques compartilhados durante a viagem, a loira exibiu sua confiança ao posar de biquíni. No entanto, ela não escapou de receber comentários indelicados em relação ao seu corpo.

Isabella, que foi a grande vencedora da edição de 2021 do reality culinário da Band, costuma compartilhar detalhes da maternidade com sinceridade após o nascimento dos filhos gêmeos Mel e Bento, que estão com um aninho. Por isso, ela não hesitou em rebater os comentários sobre os detalhes de seu corpo.

Através do Twitter, Isabella publicou um desabafo sincero sobre a repercussão das imagens: “É muito doida essa conversa de aceitar seu corpo após a gestação. Aceitei o meu e fico muito feliz em incentivar e encorajar mulheres que ficaram com a barriga flácida, com hérnia, diástase e estrias a também colocar um biquíni sem medo”, iniciou a loira.

“Mas as vezes eu só quero postar uma foto que me achei bonita e gostosa sem todo mundo ficar me dando os parabéns por me aceitar. Só fala que eu tô gata! Não quero que fiquem reparando só na minha barriga”, Isabella desabafou sobre os comentários em alguns cliques em que posa com o abdômen à mostra.

A chef de cozinha ainda contou que pensa em passar por um procedimento estético na região: “E já já vou pra faca e quero ver se vão continuar me aplaudindo. Mentira nem sei se vou operar mesmo, mas penso nisso quase todo dia”, disparou a atriz, que é filha do nadador olímpico Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa.

Vale lembrar que os gêmeos chegaram ao mundo em agosto do ano passado. Em maio deste ano, a influenciadora oficializou sua união no civil com o pai dos pequenos, o modelo Rodrigo Calazans. Após a ida ao cartório, o casal organizou uma festa intimista para familiares e amigos próximos em seu apartamento em São Paulo.

