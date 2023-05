Isabella Scherer oficializa seu casamento em cerimônia intimista no civil

Filha de Fernando Scherer, Isabella Scherer oficializou a união com Rodrigo Calazans em cerimônia intimista no civil na tarde desta sexta-feira,12

Campeã da edição de 2021 do Masterchef, Isabella Scherer (27) está oficialmente casada! Ela se casou no civil com o modelo e surfista Rodrigo Calazans (39) na tarde desta sexta-feira, 12. A celebração intimista aconteceu em um cartório na cidade de São Paulo com a presença de amigos e familiares.

O casal irá realizar uma confraternização de casamento ainda nesta noite, no apartamento da família onde moram com os filhos gêmeos, Mel e Bento (8 meses).

Nas redes sociais, o fotógrafo e amigo do casal, Victor Ribeiro, que foi convidado para registrar a cerimônia, compartilhou uma foto do exato momento em que os pombinhos estavam prestes a oficializarem a união.

Na imagem, o casal surge sentado em uma mesa, e é possível ver Isabella vestida de branco, enquanto o amado surge com um semblante completamente apreensivo.

Foto: Reprodução/Instagram (@victorribeiros)

Isabella Scherer é surpreendida com primeira palavra de filho

Isabella Scherer conseguiu registrar um momento especial para todos os pais e mães! Isso porque em suas redes sociais, a chef de cozinha mostrou quando Bento, irmão gêmeo de Mel, fala sua primeira palavra.

O vídeo mostra Mel e Bento no colo do papai, enquanto a mamãe alimenta os dois, quando o pequeno Bento diz: “banana”. “Primeira palavra do Bento! Eu ouvi, e você?”, celebrou a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.