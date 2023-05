Isabella Scherer anuncia data de casamento com Rodrigo Calazans

Noivos desde fevereiro, a Campeã do Masterchef, Isabella Scherer anunciou que vai se casar com Rodrigo Calazans na próxima sexta-feira, 12

A influenciadora e Campeã da edição do Masterchef de 2021, Isabella Scherer (27) já tem data marcada para seu casamento com o modelo Rodrigo Calazans (39), com quem tem os gêmeos Mel e Bento de oito meses.

Noivos desde fevereiro, os pombinhos se conheceram durante a pandemia, por meio do Instagram. Na época, Calazans morava em Nova York, o que estreitou os laços de amizade do casal antes de se conheceram pessoalmente. Atualmente, a familía mora em São Paulo.

No último domingo, 07, a influenciadora pegou os fãs de surpesa ao anunciar uma novidade: ela e o amado vão subir ao altar na próxima sexta-feira, 12. Ansiosa, ela revelou que tem apenas uma semana para organizar o evento.

"Novidade: a gente vai casar sexta. Né, pequeno? Eu decidi que a gente vai fazer um jantarzinho só para a família depois, e tem o quê? Uma semana para fazer, bem a minha cara", contou a atriz nos Stories.