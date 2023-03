Isabella Scherer compra fogão de R$50 mil e brinca: “Terceiro bebê”

Campeã do Masterchef, Isabella Scherer choca seguidores ao revelar compra de item luxuoso para cozinha

Isabella Scherer (26) deixou os seguidores surpresos com sua mais recente aquisição. Campeã do Masterchef 2021, a loira está se mudando e decidiu renovar a cozinha da casa nova, com direito a um fogão italiano chiquérrimo de R$50 mil: “Meu terceiro bebê”, a mãe dos gêmeos Mel e Bento brincou ao apresentar o item para os seguidores na última quarta-feira, 22.

Com chamas triplas em cinco bocas, dois fornos e uma churrasqueira com grill, o item luxuoso foi muito desejado por Isabella, que relatou a compra em seu Instagram: “Indo conhecer o amor da minha vida”, a chef legendou em um stories. Em outro, ela mostrou detalhes do fogão em seu stories: “Meu Deus”, disse emocionada.

Durante a manhã, a filha do nadador Xuxa (47) contou que até sonhou com a nova ‘comprinha’: “Tive pesadelo a noite toda que meu fogão tava todo riscado”, a loira narrou nos stories e revelou que ainda não teve tempo para desembalar o produto, por isso, acordou bastante receosa, mas explicou que existem muitas regras para evitar danos durante a entrega.

meu terceiro bebê pic.twitter.com/yT4bOiKPDv — Isabella Scherer 🐟 (@isabellascherer) March 22, 2023

No Twitter, os seguidores de Isa vibraram com a conquista e fizeram algumas piadas sobre o valor exorbitante da compra: “Eu chuto que se eu vender o meu carro 2 vezes eu não compro esse fogão”, disse um fã. “Acho que meu rim direito pagaria a primeira parcela disso”, brincou outro admirador da loira. “O fogão de milhões”, disse um terceiro.

Quem é Isabella Scherer? Filha de nadador famoso expôs caso de assédio

Isabella Scherer se pronunciou recentemente sobre alguns casos de assédio que sofreu. Em seu Instagram, a chef desabafou sobre situações indelicadas que passou na indústria do entretenimento.

A atriz e influenciadora é conhecida por ser filha do nadador profissional Fernando Scherer, conhecido como Xuxa. Ela também participou da oitava temporada do reality show Masterchef, edição a qual ela saiu como a grande campeã. Além disso, Isa atuou em algumas novelas da Globo, como ‘Malhação’.