Isabella Scherer mostra novo truque do filho e reflete: "Quanto tempo eu dormi?"

A chef Isabella Scherer encantou seus seguidores ao mostrar novo truque de seu filho, Bento; confira o vídeo!

Nesta noite de terça-feira, 19, a vencedora do Masterchef Brasil Isabella Scherer encantou seus seguidores ao compartilhar novo vídeo de seu filho Bento, de um ano. O pequeno, fruto do relacionamento entre a chef e o modelo Pedro Calazans, surpreendeu com o novo truque que aprendeu.

A filha do nadador olímpico Fernando Scherer mostrou para seus seguidores no Instagram que Bento já sabe subir em móveis. No registro, ela demonstrou que o bebê consegue escalar o sofá de casa e atravessá-lo sem dificuldades. Ao final, o pequeno ainda dá um sorriso para a câmera antes de sair de cena.

"Quanto tempo eu dormi?", questionou a mãe, que recentemente comemorou o primeiro aniversário do filho e sua gêmea, Mel. Nos comentários, seus seguidores não deixaram de notar o quanto Bento já cresceu.

"Bentooo? Ontem mesmo você estava falando banana pela primeira vez e agora já está escalando?", disse fã. "Gente KKKKKKKK mas não nasceu ONTEM?", disparou outro. "Sabe aquela frase: aproveita que passa rápido? Pois é kkkkk", escreveu mais um. "Nada segura o Bento", brincou outro.

Confira o vídeo:

Isabella Scherer mostra mudanças na pele após a gravidez

No último dia 11, Isabella Scherer apareceu sem maquiagem para falar sobre os cuidados com a beleza após o nascimento de seus filhos gêmeos, Mel e Bento. Em conversa com seus seguidores, a chef relatou que desde a volta da menstruação, seu rosto tem ficado oleoso e com cravos.

"A minha pele de uns tempos para cá estão tendo muitas espinhas. Desde que eu voltei a menstruar, no pós-parto, e também por toda a questão hormonal, pois estou com tireoide, sei que não tem nada haver com a pele porém meus hormônios estão uma loucura. Deu uma piorada nos meus cravinhos. Geralmente minha área pior é na testa", explicou nos Stories do Instagram.

Ela também já falou sobre a perda de peso após a gestação, onde ela eliminou 16 kg dos mais de 18 kg ganhos durante a gravidez dos gêmeos. No entanto, ela confessa que ainda sente falta dos músculos e que era uma "marombeira" antes de entrar no Masterchef Brasil.

"Eu já estou magra, mas estou zero perto do corpo que eu gosto de ter. Gosto do meu corpo com mais músculo, principalmente na perna. Sei que é estranho olhando de fora (risos), mas essa foi a perna mais grossa que já tive, e eu andava tendo bastante dificuldade de ganhar massa magra", contou.