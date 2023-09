Isabella Scherer mostra rosto sem maquiagem e aponta mudanças na pele após a gravidez

Isabella Scherer exibiu a beleza natural e comentou alterações na pele depois do nascimento dos filhos gêmeos

Isabella Scherer falou sobre os cuidados de beleza após o nascimento dos filhos, Mel e Bento, de 1 ano. Em conversa com os seguidores, a atriz apareceu sem maquiagem e relatou que desde a volta da menstruação a pele do rosto tem ficado oleosa e com cravos.

"A minha pele de uns tempos para cá estão tendo muitas espinhas. Desde que eu voltei a menstruar, no pós-parto, e também por toda a questão hormonal, pois estou com tireoide, sei que não tem nada haver com a pele porém meus hormônios estão uma loucura. Deu uma piorada nos meus cravinhos. Geralmente minha área pior é na testa", explicou nos Stories do Instagram.

Isabella Scherer falou sobre mudanças na pelo após a gravidez (Foto: Reprodução Instagram)

Corpo pós-parto

Isabella Scherer também já usou as redes sociais para comentar sobre a perda de peso após a gestação. Mais magra, a empresária afirmou não estava com o físico do jeito que desejava. Casada com Rodrigo Calazans, a chef de cozinha explicou que sentia falta dos músculos que tinha antes de engravidar.

Isa eliminou 16 kg dos mais de 18 kg ganhos durante a gravidez dos gêmeos. Em outubro do ano passado, ela revelou que pesava 49 kg.

"Eu já estou magra, mas estou zero perto do corpo que eu gosto de ter. Gosto do meu corpo com mais músculo, principalmente na perna. Sei que é estranho olhando de fora (risos), mas essa foi a perna mais grossa que já tive, e eu andava tendo bastante dificuldade de ganhar massa magra. Nessa foto, eu agachava com mais de 60 kg e pegava muito peso. Eu era marombeira real! Treinava todo dia. Aí, fui para o MasterChef, fiquei confinada e perdi tudo. Saí de lá um grilo de magra. Agora com o repouso na gestação, perdi o restinho que tinha de músculo", contou.