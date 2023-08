Isabella Scherer comemora 1 ano de filhos gêmeos com café da tarde especial

A campeã do Masterchef Brasil, Isabella Scherer, celebrou o aniversário de seus filhos gêmeos com direito a café da tarde especial; confira!

Nesta terça-feira, 29, a vencedora do Masterchef BrasilIsabella Scherer está comemorando o primeiro aniversário de seus filhos gêmeos, Mel e Bento. Os dois são frutos de seu relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans.

E para celebrar essa data especial, a filha do nadador olímpico Fernando Scherer preparou um café da tarde especial para os pequenos. Nos stories do seu Instagram, a mãezona mostrou que os aniversariantes ganharam panquecas de frutas vermelhas sem açúcar, própria para as crianças.

Os papais celebraram a data com velas de aniversário nas panquecas e cantaram um parabéns bem animado para a dupla. Em seguida, os "pequenusculos", como apelidados por Isabella, apareceram se deliciando com a delícia preparada pela mãe.

Confira as fotos da comemoração:

Foto: Reprodução / Instagram

Isabella Scherer revela ameaça que recebeu durante sua participação no Masterchef

No último dia 10, Isabella Schererdeixou seus fãs chocados ao revelar em seu Twitter uma curiosidade assustadora que aconteceu nos bastidores do Masterchef. A atriz e influenciadora venceu a oitava temporada do reality show de culinária.

Tudo começou quando uma fã da filha do ex-nadador Fernando Scherer fez uma publicação exaltando Isabella. A espectadora comentou uma novidade da mais recente temporada, em que cada participante que é destaque positivo nas provas ganha um pin no avental.

“Se tivesse esse trem de pin na edição da Isabella, a gata ia precisar de outro avental para pendurar tantos pins”, comentou a fã da chef de cozinha. Foi então que Isabella revelou uma mensagem ameaçadora que recebeu de outro competidor enquanto estava participando da oitava edição do programa.

“E eu que um dia lá no confinamento, recebi a seguinte mensagem de um participante: ‘Cuidado que prego que se destaca toma martelada’. A martelada fui eu que dei, meu amor”, relatou a vencedora do Mastechef debochando da situação.

Os fãs da cozinheira e influenciadora foram à loucura. Diversos admiradores saíram em defesa da campeã, como um que escreveu: “Mal sabia elx que você era o martelo”. Outros tentaram adivinhar quem teria sido o participante que teria mandado a mensagem para Isabella. Um nome citado foi de Sérgio, um participante polêmico da oitava temporada do reality.

“Não foi o Sergio! Ele foi uma das pessoas que mais me identifiquei e tenho carinho até hoje! Extremamente generoso, um amor de pessoa! Me ajudou muito lá dentro! E previu os bebês, falou que via duas crianças do meu lado, o tempo inteiro comigo”, garantiu Isabella.