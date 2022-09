Isabella Scherer mostra clique amamentando após o parto: "Sentindo a minha costela"

A atriz Isabella Scherer deu à luz Mel e Bento na última segunda-feira, 29, em São Paulo, e encantou ao mostrar o registro após o parto

CARAS Digital Publicado em 03/09/2022, às 09h00

Isabella Scherer(26) usou as redes sociais para compartilhar mais um registro dos filhos gêmeos, Mel e Bento, que nasceram na última segunda-feira, 29, em uma maternidade de São Paulo.

Nos Stories do Instagram, a atriz e influenciadora digital relembrou algumas imagens amamentando os bebês logo após o parto, e ela explicou que estava sentindo suas costelas depois de nove meses de gestação. "Eu no parto sentindo a minha costela depois de nove meses", brincou a mamãe na legenda.

Isa também contou que está conseguindo amamentar os bebês e que não teve nenhuma fissura. "Como vocês podem ver, eu estava semi morta aqui, mas amamentando. Não tive nenhuma fissura, eles pegaram direitinho desde o parto", celebrou ela.

A atriz ainda deu detalhes do parto dos filhos, fruto de seu relacionamento com Rodrigo Calazans. Ela contou que Mel nasceu com 2,200 kg, e Bento com 3,100. "O parto em si foi bem rápido, 1h30, 2h, mais ou menos... Mas fiquei ainda um tempão no centro cirúrgico por conta da pressão alta e depois mais umas horas na recuperação! Esse processo todo foi umas 4/5 horas (levando em consideração que meu cérebro estava bugado e qualquer informação que eu fale do parto, pode ser errada kkkk)", falou.

Confira as fotos de Isabella Scherer amamentando os filhos gêmeos:

Isa amamentando após o parto - Reprodução/Instagram

Isa amamentando os filhos gêmeos após o parto - Reprodução/Instagram

Isa falando sobre a amamentação - Reprodução/Instagram

