Isabella Scherer dá detalhes sobre nascimento dos gêmeos e mostra barriga pós-parto

Isabella Scherer conversa com fãs sobre nascimento dos filhos, Mel e Bento, e impressiona ao exibir barriga 4 dias após dar à luz

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 11h50

A mamãe de primeira viagem Isabella Scherer (26) usou as redes sociais para bater um papo com os seguidores e respondeu dúvidas e curiosidades sobre a chegada dos filhos!

Os gêmeos Mel e Bento, frutos do relacionamento da loira com o empresário Rodrigo Calazans, nasceram na tarde da última segunda-feira, 29, em maternidade em São Paulo, por meio de cesárea por volta das 13h30.

Nos Stories de seu Instagram, na manhã desta sexta-feira, 02, a vencedora do MasterChef Brasil contou detalhes do nascimento dos bebês. Mel nasceu com 2,200 kg, e Bento com 3,100.

Questionada sobre estar amamentando dois, a atriz disse: "Como vocês podem ver, eu tava semi morta aqui kkkk mas amamentando! Não tive nenhuma fissura, eles pegaram direitinho desde o parto!".

Ela também falou sobre quanto tempo durou o parto. "O parto em si foi bem rápido, 1h30, 2h, mais ou menos... Mas fiquei aina um tempão no centro cirúrgico por conta da pressão alta e depois mais umas horas na recuperação! Esse processo todo foi umas 4/5 horas (levando em consideração que meu cérebro estava bugado e qualquer informação que eu fale do parto, pode ser errada kkkk)", brincou.

Isabella impressionou ao mostrar a barriga 4 dias após dar à luz ao ser questionada por internautas sobre como está lidando com o corpo: "É estranho estar com uma barriga bem menor e menos dura?", perguntou. "Muito", respondeu ela.

Na última quarta-feira, 31, Isa comemorou a saída de Bento da observação da semi intensiva, por conta de um quadro de baixa glicemia. "Gente, temos uma novidade: Bentinho voltou pro quarto. Não foi nada demais, mas a glicemia dele estava baixando muito. A gente deu de mamar no quarto, mas a glicemia dele baixava muito mais que a dela. Tentamos dar um pouco de fórmula e glicose aqui no quarto, não deu certo, e ele ficou em observação na semi intensiva", explicou ela.

Isabella Scherer conta detalhes sobre nascimento de Mel e Bento:

Fernando Scherer leva a caçula para conhecer os sobrinhos

O vovô coruja Fernando Scherer (47) está radiante com o nascimento dos primeiros netinhos e levou a filha mais nova para conhecê-los! O ex-nadador, mais conhecido como Xuxa, foi à maternidade Pro Matre, na manhã de quinta-feira, 01, para visitar a herdeira, Isabella Scherer e os netos recém-nascidos. Xuxa levou Brenda, de 9 anos, do relacionamento com Sheila Mello (44), para conhecer os sobrinhos.

Recentemente, Xuxa se derreteu por Mel e Bento na web. "Ser pai é uma benção, mas ser avô me pegou de surpresa. Nunca imaginei que poderia sentir esse amor assim. Um amor como deve ser o amor. Amor é livre, e deixa o outro ser livre. Hoje é assim que me sinto ao lado deles, sem obrigações que os pais têm, mas com toda atenção, amor e presença em cada momento".

