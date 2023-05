Isabella Scherer encanta ao mostrar os gêmeos na praia pela primeira vez

Campeã do Masterchef Brasil, Isabella Scherer leva Mel e Bento para conhecer a praia e compartilha registros fofos

A chef de cozinha e atriz Isabella Scherer (27) atualizou as definições de fofura com uma publicação em suas redes sociais nesta segunda-feira, 22. É que a campeã da edição de 2021 do Masterchef Brasil compartilhou alguns registros dos filhos gêmeos, os pequenos Mel e Bento, curtindo uma praia pela primeira vez.

Nos cliques, os bebês, que têm apenas 9 meses, se divertem na companhia da mamãe coruja e do papai, o modelo Rodrigo Calazans (39), com quem Isa trocou alianças recentemente. Entre os cliques, Bento mostrou que aproveitou à vontade e surgiu coberto de areia. Já a menina curtiu a vista do mar nas costas do pai babão.

Isabella aproveitou a ida à praia para renovar sua galeria de cliques e posou em diversos registros com um vestido de crochê vazado na beira do mar. A filha do nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, também incluiu algumas imagens de seus amigos, que participaram da viagem, na postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)

“Prestes a ir vender minha arte na praia”, a chef de cozinha brincou na legenda do post, que recebeu inúmeros elogios nos comentários, mas os bebês roubaram completamente a cena: “Juro, eu passaria o dia todo vendo fotos dessas crianças”, uma seguidora brincou. "Ah você quer vender suas 2 duas artes? Quanto?”, outra fã brincou com os gêmeos.

Isabella Scherer exibe bastidores do casamento:

Na última sexta-feira, 19, Isabella Scherer usou suas redes sociais para mostrar um pouco dos momentos antes do casamento com o surfista e modelo Rodrigo Calazans. No vídeo, os pombinhos aparecem na maior correria para poder realizar o casório, que foi organizado de última hora.

Os papais de Mel e Bento passaram por alguns apuros e quase esqueceram de levar os próprios documentos para a cerimônia. No final, tudo deu certo, mas Isabella divertiu os seguidores ao compartilhar os bastidores.