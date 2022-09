Isabella Scherer detalha primeira saída com os filhos recém-nascidos: "Caos''

Vencedora do MasterChef Brasil Isabella Scherer revela detalhes primeira saída "caótica" com os filhos gêmeos recém-nascidos

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 13h56

A vencedora do MasterChef Brasil 2021 (Band) Isabella Scherer detalhou em suas redes sociais como foi a primeira saída com os gêmeos, Mel e Bento, frutos do seu relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans.

Isabella Scherer revela detalhes primeira saída "caótica" com os filhos gêmeos recém-nascidos:

De acordo com a modelo, que deu à luz aos bebês na última semana, a situação foi um "caos total e generalizado", porém ela contou o apoio da sua mãe em meio à situação: “Caos total! Caos generalizado. Eu amamentei eles, colocamos no bebê conforto e começou o berreiro. Começou a Mel", detalhou ela no Instagram Stories.

"A minha mãe tentou acalmar, e nada. E, então, começou o Bento. A Mel foi um pouco mais de manha, mas o Bento estava com dor, mesmo. Isso tudo na recepção. Devia ser gases. Caos total! Tive que colocar a Mel par dormir no meu colo, e enquanto isso fui fazendo carinho no Bento para ele acalmar. Foram uns quarenta minutos de caos”, contou ela.

A atriz teve alta da UTI na noite da última segunda-feira, 5, após ser internada em um hospital em São Paulo para estabilizar sua pressão arterial, que ficou alterada após o nascimento dos gêmeos, no último dia 29 de agosto, por meio do parto cesárea.

"Vim para a casa ontem à noite. Tá fod*, está muito cansativo. Mas, finalmente, estou conseguindo voltar a dormir. Eu só consegui dormir, de verdade, entre as mamadas depois que eu voltei da UTI. Antes, não conseguia de jeito nenhum, nem com calmante. Passei o dia inteiro amamentando e dormindo, alimentando e dormindo. Estamos aqui tentando entender como vai ser essa rotina", contou.

Relembre as fotos do nascimento dos filhos gêmeos de Isabella Scherer: