Isabella Scherer conta que estava na UTI: ''Já estabilizou''

Após dar à luz a Bento e Mel, Isabella Scherer atualizou os seguidores sobre o seu estado de saúde

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 12h04

Nesta segunda-feira, 5, Isabella Scherer (26) revelou que passou um tempo na UTI após dar à luz aos filhos gêmeos Mel e Bento. A influenciadora ainda está na maternidade devido á picos de pressão alta;

Pelos Stories do Instagram, a vencedora do MasterChef deu atualizações do seu estado de saúde. "Oi gente! Voltei ontem pro quarto. Tive que ficar um tempinho na UTI pra controlar minha pressão", explicou ela.

A mamãe de primeira viagem ainda contou que ela e os bebês podem ter alta nesta segunda. "Agora já estabilizou e devo voltar pra casa hoje mesmo", concluiu.

Recentemente, Isa relembrou algumas imagens amamentando os bebês logo após o parto, e ela explicou que estava sentindo suas costelas depois de nove meses de gestação.

RODRIGO CALAZANS SE DECLARA PARA ISABELLA SCHERER

Rodrigo Calazans usou as redes sociais para prestar uma linda declaração para a namorada, Isabella Scherer (26), que deu à luz aos gêmeos Mel e Bento na última segunda-feira, 29, em uma maternidade em São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou algumas fotos do parto dos filhos e aproveitou os registros para exaltar a amada. "@isascherer Você é luz, você é vida, você é uma maravilha. Você é de carne e osso, você tem medo e os enfrenta. No teu peito, um colo quente que alimenta", começou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!