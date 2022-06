Isabella Scherer compartilha foto do rostinho de um dos filhos gêmeos no ultrassom

Grávida de gêmeos, Isabella Scherer mostra ultrassom do filho e atualiza os seguidores sobre a gestação

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 16h47

Isabella Scherer (26) encantou os seus seguidores na tarde sexta-feira, 24, ao exibir o rostinho de um dos seus filhos gêmeos, frutos do seu namoro com Rodrigo Calazans.

Pelos Stories do Instagram, a campeã do Masterchef compartilhou a fotinho e se derreteu com o registro.

"O menininho", babou ela na legenda da foto. O casal está esperando um menino e uma menina, que possivelmente se chamarão Mel e Bento.

Na sequência de registros, a filha de Fernando Scherer atualizou os fãs revelando que não está com diabete gestacional e contou o peso dos herdeiros.

"Não estou com diabetes gestacional!!!!! Meus bebês só são gigantes mesmo. 27 semanas: ele com 1,350kg/ ela com 1,100kg", disse a mamãe.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE ISA SCHERER