No elevador, Isa Scherer brinca sobre a reta final da gravidez: "Vai que é a última"

Na reta final da gravidez, Isa Scherer posa coladinha com o namorado, Rodrigo Calasans, no elevador e brinca sobre o nascimento dos gêmeos

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 09h46

A vencedora do MasterChef Brasil 2021Isabella Scherer (26) divertiu os seguidores ao exibir o barrigão dos filhos gêmeos, Mel e Bento com um registro descontraído. Após o susto na maternidade, a modelo resolveu aproveitar o último domingo, 28, para dar um passeio.

No registro, compartilhado no Instagram Stories, a loira posou coladinha ao namorado, o modelo RodrigoCalasans, e claro, na companhia dos gêmeos, ainda na barriga.

Na legenda do vídeo, ela contou que sempre que entra no elevador quer tirar uma foto para registrar os últimos momentos pré-parto. "Vai que é a última", disse ela em tom de brincadeira.

Isabella Scherer é 'enganada' pelos filhos gêmeos antes do nascimento:

Isabella Scherer assustou os seus seguidores nesta sexta-feira, 26, ao compartilhar uma foto na maternidade. Grávida de gêmeos, a influenciadora digital contou que foi enganada pelos herdeiros, já que ela ainda não iniciou o trabalho de parto.

Através do Instagram Stories, a vencedora do MasterChef 2021 (Band) relatou que sentiu contrações e acredito que a chegada dos herdeiros estava perto, porém após um tempo as dores cessaram.