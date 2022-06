Inspirada no Festival Folclórico de Parintins, Vivian Amorim celebra o quinto mês da filha, Malu

Vivian Amorim publicou uma sequência de fotos da filha fantasiada de Sinházinha da Fazenda do Boi Caprichoso

Malu, filha de Vivian Amorim(29) e Leo Hirschmann, completou cinco meses de vida nesta segunda-feira, 27.

Para comemorar a data especial, a apresentadora e ex-BBB se inspirou no Festival Folclórico de Parintins e fantasiou a filha com um look todo azul em homenagem à torcida do Boi Caprichoso.

Ao publicar no Instagram os cliques em que Malu aparece de Sinházinha da Fazenda do Boi Caprichoso, Vivian falou sobre o tema do mesversário da herdeira.

"'Desde criança eu brinco boi no Caprichoso, eu sou azul, amo esse boi vitorioooosooo'. Seguindo a tradição da família, a nossa pequena Malu comemora os seus 5 meses de Sinházinha da Fazenda do Boi Caprichoso! #FestivalFolclóricoDaMalu #Malu5Meses", escreveu ela na legenda da publicação.

Os cliques da menina encantou os internautas. "Que linda", disse uma seguidora. "Que fofura, meu Deus", escreveu outra. "Eu não tenho estruturas para isso", se derreteu uma fã. "Que perfeição, que sorriso mais lindo", afirmou mais uma.

