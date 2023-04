Gretchen encanta ao mostrar banho do neto recém-nascido

Avó babona! Gretchen se derrete ao dar primeiro banho no netinho, o pequeno Arthur

A cantora Gretchen (63) compartilhou um momento encantador em seu Instagram na última quinta-feira, 26. A artista provou que é uma avó coruja e deu o primeiro banho em seu netinho recém-nascido, o pequeno Arthur Miranda, fruto do relacionamento do filho da cantora, Sergio Aversani e sua esposa, Rafaela Cecconello.

Na legenda do vídeo em que aparecen dando banho no bebê, Gretchen abriu o coração e aproveitou para fazer um desabafo sobre julgamentos: “Por muitas vezes algumas pessoas pensam que não somos de verdade. Que nossa vida é feita de festas e glamour. Que não temos família. E até que não temos sentimentos”, ela iniciou.

Em seguida, a artista se derreteu com o pequeno, que tem apenas uma semana de vida: “Essas imagens mostram uma avó dando o primeiro banho no seu novo netinho, cheia de amor, carinho, doçura e paciência. Essa é a Gretchen que vocês não conhecem, que vocês não convivem. Que vocês nem imaginam o que vai dentro do coração dela”, acrescentou ao desabafo.

“Aí está a Gretchen avó, mãe e de verdade. Momento de amor incondicional. Meu Arthur”, a estrela concluiu o texto. Nos comentários, o político Thammy Miranda (40) se derreteu pela atitude da mãe: “Aí está a melhor parte da Gretchen! Que eu nem quero que todos conheçam mesmo porque tenho ciúmes! Você é só nossa”, ele elogiou.

Gretchen apresenta o neto recém-nascido, Arthur:

Na última sexta-feira, 21, Gretchen se tornou avó mais uma vez! Pelas redes sociais, a cantora anunciou o nascimento do neto Arthur, que é filho do seu herdeiro Sergio Aversani com a esposa, Rafaela Aversani: “Chegou meu Arthur”, a artista se derreteu ao apresentar o mais novo membro da família Miranda com alguns registros do pequeno ainda na maternidade.