Gretchen apresenta o neto recém-nascido, Arthur: 'Neto de rainha'

Gretchen mostra as primeiras fotos de Arthur, seu neto, que é filho de Sergio e Rafaela Aversani

A cantora Gretchen já é avó mais uma vez! Nesta sexta-feira, 21, ela anunciou o nascimento do neto Arthur, que é filho do seu herdeiro Sergio Aversani com a esposa, Rafaela Aversani. Nas redes sociais, a vovó coruja compartilhou o post feito pelo herdeiro com as primeiras fotos do bebê.

“Chegou meu Arthur”, disse ela.

Em seu post, Sergio Aversani refletiu sobre a paternidade e o caminho que vai trilhar com o filho recém-nascido. "21/04 - Bem vindo ao mundo Arthur Milliardo. Nome de rei, neto de rainha, filho de pais normais de amor infinito para te dar. Não desejaremos nada menos que a felicidade para ti, as vezes erraremos tentando isso, as vezes iremos te deixar chateado por sermos inexperientes, as vezes discutiremos em seus (e nossos) momentos de rebeldia imatura, mas todos esses momentos serão com certeza construídos com base em fazer o melhor pra ti", disse ele.

E completou: "Não prometemos nada menos do que te mostrar nossas qualidades, te passar nosso conhecimento, te dar nossa atenção e afeto, fazer vc ter atenção em nossos defeitos para não repetí-los, motivar sua curiosidade, trabalhar suas birras, te mostrar o simples do mundo e o quão ele pode ser duro e mal as vezes, te ensinar que falhar é um método de aprendizagem e por fim, que viver nada mais é que um grande show a ser curtido, uma estrada a ser andada, um amor iludido, criar histórias com amigos, cativar pessoas, plantar ideias e colher loucuras. Tudo isso de maneira intensa e poderosa, e as vezes preguiçosa hahaha. Viver é uma longa jornada meu pequeno rei. Manteremos a ilusão que estamos aqui para te guiar, sabendo da realidade que, nada mais è, que somos meros espectadores do seu caminhar. Te amo, te aversanello. Nós te amamos, nós te aversanello".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen sai em defesa de Preta Gil

A cantora Gretchen (63) escreveu um recado nas redes sociais para apoiar a cantoraPreta Gil (48) após os rumores de que o casamento dela teria chegado ao fim. Na noite de terça-feira, 18, Preta divulgou um desabafou sobre o momento que está enfrentando em sua vida pessoal, com os rumores de separação e a luta contra o câncer. Assim, Gretchen decidiu apoiar a colega de trabalho.

“Parem de maldade. Parem de destruir as pessoas pela internet. Parem de ser cruéis. Usem o seu tempo livre para desajar o bem e a cura. Amiga Preta Gil, a lei do retorno é infalível. Eu tenho assistido de camarote. Cuide de você nesse momento. Você precisa de colo e cuidado. O resto fica tranquila. Tem alguém cuidando de tudo para você. Fica em paz. Te amo”, escreveu ela.