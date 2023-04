Gretchen se revolta com polêmica envolvendo Preta Gil: 'Lei do retorno é infalível'

Gretchen opina após o desabafo de Preta Gil sobre os rumores de separação e defende a cantora: 'Parem de maldade'

A cantora Gretchen (63) escreveu um recado nas redes sociais para apoiar a cantora Preta Gil (48) após os rumores de que o casamento dela teria chegado ao fim. Na noite de terça-feira, 18, Preta divulgou um desabafou sobre o momento que está enfrentando em sua vida pessoal, com os rumores de separação e a luta contra o câncer. Assim, Gretchen decidiu apoiar a colega de trabalho.

“Parem de maldade. Parem de destruir as pessoas pela internet. Parem de ser cruéis. Usem o seu tempo livre para desajar o bem e a cura. Amiga Preta Gil, a lei do retorno é infalível. Eu tenho assistido de camarote. Cuide de você nesse momento. Você precisa de colo e cuidado. O resto fica tranquila. Tem alguém cuidando de tudo para você. Fica em paz. Te amo”, escreveu ela.

Em seu desabafo, Preta Gil revelou como está se sentindo ao ver o seu nome virar assunto na internet e desmentiu informações falsas. “Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal...”, afirmou ela.

“No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar! Beijos com amor, Preta”, finalizou.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Rodrigo Godoy saiu de casa há algumas semanas após o fim do casamento com Preta Gil. Segundo o jornalista Lucas Pasin, do UOL, até semana passada o casal teria conversado sobre uma possível reconciliação. Conforme informações divulgadas pelo colunista, a filha de Gilberto Gil e o personal trainer não decidiram reatar e optaram pela amizade. Agora, o ex-marido não acompanha mais a cantora no tratamento contra o câncer.

Carolina Dieckmann apoia Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmann (44) demonstrou o seu apoio publicamente para a cantoraPreta Gil (48), que foi alvo de rumores de que seu casamento com Rodrigo Godoy (34) chegou ao fim. Sem confirmar ou negar os rumores, a cantora fez um desabafo nas redes sociais na noite desta terça-feira, 18. Logo depois, a atriz fez questão de apoiar a colega ao compartilhar o desabafo e apoiá-la.

“Eu te amo Preta Gil. Eu amo você com todo meu coração! Eu estou aqui... Pra você”, disse ela na legenda.