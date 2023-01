Gravidíssima, Bia Feres dança junto de irmã gêmea, Branca

Em reta final de gravidez, a ex-atleta de nado sincronizado Bia Feres está na 40ª semana e espera Serena

A ex-atleta de nado sincronizado Bia Feres (34) está gravidíssima! Já com 40 semanas de gestação, ela aproveitou para mostrar que ainda tem bastante gingado ao lado da irmã gêmea, Branca (34), mesmo com o barrigão.

“Dizem que dançar ajuda! 40 semanas por aqui e Serena segue birimbolando na barriga da mamãe”, escreveram as gêmeas, na legenda da publicação que fizeram no perfil oficial das ex-atletas olímpicas, que compartilham de uma conta só para as duas.

Os comentários foram lotados de elogios e brincadeiras para as gêmeas. “Sábado ela vem!”, desejou uma seguidora. “A Serena tá serena!”, brincou um outro internauta. “Bora mulheeeeer, chega nesse mundão!”, exclamou uma terceira.

Veja a publicação das gêmeas ex-atletas olímpicas Bia e Branca Feres dançando enquanto Bia está com a gestação no final:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia & Branca Feres 👯‍♀️Gêmeas (@biaebrancaferes)



Branca Feres comemora o segundo mês com festa inspirada na Copa do Mundo: "Viva"

Nicole, filha da ex-atleta olímpica Branca Feres, completou dois meses de vida no final de novembro, e os papais aproveitaram para comemorar a data tão especial com o tema de Copa do Mundo. Nas fotos, a filha da ex-atleta do nado sincronizado e Gustavo Frota surgiu usando uma roupa que lembra o uniforme do Brasil, um body amarelo, uma saia verde e uma tiara de laço.

A comemoração intimista ainda contou com alguns doces e um bolo decorado com a bandeira do Brasil e uma bola de futebol. "2 meses do amor de nossas vidas 🇧🇷. Viva a nossa NINI!", celebrou Branca no começo da publicação que fez em seu Instagram. "Ser mãe é literalmente um carrossel de emoções, é colocar as necessidades dos filhos acima das suas, é se doar a todo momento. É sentir medo, mas, ao mesmo tempo, um amor incondicional impossível de traduzir. Obrigada Nini por me proporcionar esse sentimento tão único", finalizou.