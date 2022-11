Branca Feres comemora o segundo mês com festa inspirada na Copa do Mundo: "Viva"

A ex-atleta do nado sincronizado, Branca Feres, mostrou os detalhes da comemoração do segundo mês da filha

Branca Feres (34) aproveitou o clima de Copa do Mundo para ser tema do mesversário da filha. Nesta sexta-feira, 25, Nicole completou seu segundo mês de vida e os papais comemoraram com uma festa com o tema Seleção Brasileira.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a filha da ex-atleta do nado sincronizado e Gustavo Frota surgiu usando uma roupa que lembra o uniforme do Brasil, um body amarelo, uma saia verde e uma tiara de laço.

A comemoração intimista ainda contou com alguns doces e um bolo decorado com a bandeira do Brasil e uma bola de futebol. "2 meses do amor de nossas vidas 🇧🇷. Viva a nossa NINI!", celebrou Branca no começo da publicação.

Em seguida, ela falou sobre como se sente com a maternidade. "Ser mãe é literalmente um carrossel de emoções, é colocar as necessidades dos filhos acima das suas, é se doar a todo momento. É sentir medo, mas, ao mesmo tempo, um amor incondicional impossível de traduzir. Obrigada Nini por me proporcionar esse sentimento tão único", finalizou.

Confira as fotos da comemoração do mesversário da filha de Branca Feres:

