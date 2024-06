Grávida, Virginia impressiona ao exibir o barrigão com look mínimo na piscina

Tá crescendo! Virginia Fonseca impressiona seguidores ao colocar o barrigão da terceira gestação para jogo durante dia na piscina de nova mansão

Na tarde deste sábado, 8, Virginia Fonseca impressionou seus seguidores ao exibir o barrigão de sua terceira gestação nas redes sociais. Com um look mínimo, a influenciadora digital e apresentadora mostrou que estava curtindo o dia na piscina ao lado da família em sua nova mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Através dos stories do Instagram, Virginia compartilhou que aproveitou o calor no litoral carioca para exibir o barrigão de sua terceira gestação com um biquíni. Antes de entrar na piscina, a influenciadora digital posou com uma roupa de banho azul, boné, óculos escuros e fez uma pose para destacar o herdeiro ‘no forninho’.

“Sabadou por cá!!! 28 semanas do José Leonardo”, ela escreveu na legenda e depois complementou nos stories de seu perfil: “Peito GG, barriga que não para de crescer, vários xixis de madrugada, mas feliz demais e muito grata a Deus”, a influenciadora digital destacou os perrengues em mais uma gestação, mas se mostrou realizada.

Nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com o tamanho da barriga e deixaram muitos elogios para a gravidinha: “Minha barriga continua maior que a sua e olha que eu nem tô grávida”, brincou uma. “O corpo dela quando ela tá grávida fica maravilhoso”, exaltou mais uma. “Amo vocês”, escreveu o marido da influenciadora e pai do bebê, Zé Felipe.

Vale lembrar que além de esperar um menino, Virginia Fonseca e Zé Felipe já são pais de outras duas meninas, as pequenas Maria Alice, que acaba de completar três aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um ano de idade. Inclusive, recentemente, a família se reuniu para comemorar o aniversário da primogênita com um festão luxuoso:

Nova mansão de Virginia em praia era de jogador de futebol:

A influenciadora e apresentadora do SBT, Virginia Fonseca impressionou na última quarta-feira, 05, ao

postar um vídeo exibindo sua nova conquista com Zé Felipe: uma mansão na praia de Mangaratiba, no Rio Janeiro. Após revelar um pouco do imóvel em um vídeo, novas informações foram divulgadas e acontece que o lar já teve outro dono famoso.

Segundo o portal Leo Dias, o imóvel luxuoso, localizado na Costa Verde do estado, teve outro proprietário milionário, o jogador de futebol Emerson Sheik. O atleta então teria vendido a propriedade gigantesca por um valor altíssimo e milionário que teria sido em torno de R$ 27 milhões para a influenciadora digital e o cantor; saiba mais detalhes!