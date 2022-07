Grávida, Virginia Fonseca curte sábado na piscina e recebe pedido da cantora Maiara

À espera da segunda filha, Virginia Fonseca mostra sabadão na piscina, e cantora Maiara se convida para ir na casa da vizinha

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 18h14

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) surgiu aproveitando o sabadão, 09, em casa!

No seu Instagram, a empresária compartilhou um lindo clique em que aparece de biquíni, exibindo sua barriguinha à espera da segunda filha com o cantor Zé Felipe (24), com quem também tem Maria Alice, de um aninho.

A loira posou dentro da piscina e revelou que as obras na mansão da família ficaram prontas. "Sabadouuuu e finalmente nossa piscina ficou PRONTAAA", celebrou ela na legenda da postagem.

Nos comentários da publicação, a cantora Maiara (34), dupla e irmã de Maraisa (34), fez um pedido para a influencer, que é sua vizinha: "Vizinhaaaaaa, chama nois kkkk". "Lindaaaaaaaaaaaa te amooooooo", babou Zé Felipe. "Gata", elogiou a sogra Poliana Rocha. "Perfeitaaa", "Tá linda", "Maravilhosa", "A barriguinha, Jesus", elogiaram os fãs.

Virginia Fonseca posa com look fitness em selfie no espelho

Virginia Fonseca encantou a web ao compartilhar um novo registro do crescimento da barriguinha. a loira surgiu sem maquiagem com look de academia em selfie em frente ao espelho após atividade física. Grávida de 6 meses, a empresária posou de top e legging lilás com a mão na barriga de gestante. "Uma fotinho pra finalizar a quinta-feira depois de 50min de caminhada com Flururu. Ela aparece mais a noite", escreveu.

Recentemente, Virginia falou sobre a ansiedade para a chegada da bebê: "Já muito empolgada pra sua chegada, Flururu!!! Peço a Deus todos os dias pela sua vida, que você venha com muita saúde, amém. Te amo muito meu amor", declarou.

Confira o clique de Virginia Fonseca na piscina: