De look fitness, Virginia Fonseca mostra barriga de 6 meses: ''Aparece mais à noite''

Influenciadora digital Virginia Fonseca exibe barriguinha da segunda gestação após fazer caminhada e encanta os fãs

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 07h19

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) está radiante com a gestação! À espera da segunda herdeira, a mamãe coruja encantou os seguidores ao compartilhar um novo registro do crescimento da barriguinha.

Na noite de quinta-feira, 07, a loira surgiu sem maquiagem com look de academia em selfie em frente ao espelho após atividade física. Grávida de 6 meses, a empresária posou de top e legging lilás com a mão na bebê, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe (24), que se chamará Maria Flor. Os dois já são pais da pequena Maria Alice, de um aninho.

"Uma fotinho pra finalizar a quinta-feira depois de 50min de caminhada com Flururu. Ela aparece mais a noite", escreveu Virginia na legenda da foto.

"Lindaaaaaaaaa. Eu amo vocês demais tô com saudadeeeee", babou Zé nos comentários do post. "Perfeita", "Coisinha mais linda", "Maravilhosaaa", "Que lindeza", elogiaram os seguidores.

Zé Felipe contou que pretende fazer uma pausa em sua agenda de shows com o nascimento de sua segunda filha.“Tenho lembranças do meu pai saindo de casa em junho e julho, fazendo por volta de 30 shows, e eu ficava com saudades. Quero estar perto da minha família. Por isso, a partir do mês que a Maria Flor for nascer, ficarei 30 dias sem show. Quero ver minha filha nascer e estar perto deles”, disse o filho de Leonardo (58) para o colunista Lucas Pasin do site Splash.

Virginia Fonseca mostra ultrassom da filha

A mamãe Virginia Fonseca encheu seu feed de amor ao compartilhar o ultrassom da filha, Maria Flor. Ela publicou alguns cliques onde é possível ver pela primeira vez o rostinho da pequena, mostrando com detalhes o nariz e a boquinha da neném. "Oi galera, Florzinha aqui! Mamãe e Papai foram me ver e eu mostrei minha boquinha e bocejei 2x no ultrassom. Trabalhando muito por cá, soninho mix. 6 meses", se derreteu a influencer, que escreveu como se fosse a própria bebê

Confira o clique de Virginia Fonseca: