"Empolgada pra sua chegada", diz Virginia Fonseca ao exibir a barriga de grávida durante ensaio fotográfico

Virginia Fonseca surgiu poderosa ao exibir a barriga de grávida durante um ensaio fotográfico

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 20h02

Virginia Fonseca(23) arrancou elogios dos seguidores ao mostrar uma foto de um ensaio fotográfico.

Grávida pela segunda vez, a influenciadora digital exibiu a barriga na noite desta sexta-feira, 8, ao surgir de top e calcinha.

Na legenda da publicação, a mulher de Zé Felipe(24) confessou que está ansiosa para ter a filha, Maria Flor, nos braços.

"Já muito empolgada pra sua chegada, Flururu!!! Peço a Deus todos os dias pela sua vida, que você venha com muita saúde, amém. Te amo muito meu amor", se derreteu a famosa, que também é mãe de Maria Alice (1).

Os fãs rasgaram elogios para a mamãe nos comentários. "Tá gata, heim. Eu amo vocês demais, minha família abençoada", afirmou Zé Felipe. "Linda, muita saúde para vocês", disse uma seguidora. "Ahh que amor de foto", comentou mais uma.

Look fitness

À espera da segunda herdeira, Virginia encantou os seguidores ao compartilhar um novo registro do crescimento da barriguinha. Na noite de quinta-feira, 07, a influenciadora digital surgiu sem maquiagem com look de academia em selfie em frente ao espelho após atividade física. Grávida de 6 meses, a empresária posou de top e legging lilás com a mão na bebê.

Confira: