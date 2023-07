Grávida pela primeira vez, Michelle Loreto se derrete ao mostrar o barrigão

À espera de uma menina, a apresentadora Michelle Loreto encantou os seguidores ao exibir o barrigão da primeira gestação

Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 3, ao publicar uma foto exibindo seu barrigão de grávida. A jornalista, que apresenta o Bem Estar, da TV Globo, está à espera de sua primeira filha, que se chamará Aurora.

No clique postado no feed do Instagram, a mamãe de primeira de viagem aparece deitada em um gramado, curtindo o sol, ao lado de outras pessoas. Usando um shorts, ela deixou a barriga à mostra e se derreteu por esse momento especial.

"Para Aurora. Enquanto meu corpo muda, sinto também a sua mudança - cada dia se mexe mais e com mais força. Aliás, como você é forte, minha filha! Contra qualquer argumento, qualquer cálculo, vontade ou previsão, você decidiu que essa é a sua hora. E divide esses dias comigo em uma simbiose que me assusta!", confessou Michelle no começo do texto.

A jornalista completou a publicação se declarando para a filha. "Você sabe o que eu sinto, reconhece a voz do seu pai, ama música. Te espero sem saber o que esperar. A única certeza é que tem muito amor pra você aqui, minha pequena Aurora", finalizou.

Michelle anunciou a gestação no começo do mês passado. A bebê, aliás, é fruto de seu relacionamento com Alexandre Mattoso. "[...] Nunca esteve nos meus planos engravidar. Não mesmo!!! E a pressão da sociedade nunca me incomodou. Sempre falei disso abertamente. Para mim, a mulher tem todo o direito de escolher se quer ou não engravidar, se quer ou não ser mãe - e ela pode e vai ser feliz com o que escolheu."

"Aos 43 anos, também dizia que não iria mais gostar de ninguém, que continuaria solteira por um bom tempo, que nem tão cedo queria um novo relacionamento. Tava feliz, plena, realizada, segura e leve! Objetivos, planos e sonhos bem definidos. Sabe, então, quando a vida vem e diz que você não sabe de nada e que nem tudo é como você quer? Aconteceu comigo. Em pouco tempo, me apaixonei intensamente, engravidei... e estou vendo muita coisa mudar [...]", disse na ocasião.

