Grávida, Louise D'Tuani exibe o barrigão em fotos de biquíni

Esposa de Eduardo Sterblitch, Louise D'Tuani encanta ao mostrar o quanto sua barriga de grávida já cresceu

Esperando o nascimento do primeiro filho, a atriz Louise D'Tuani, que é a esposa do humorista Eduardo Sterblitch, exibiu o seu barrigão de grávida em novas fotos. Ela ostentou a sua nova silhueta ao posar só de biquíni amarelo durante as férias.

Nas fotos, feitas em uma varanda de frente para o mar, ela apareceu de biquíni e saída de praia combinando. A beleza da artista rendeu vários elogios dos seus fãs nos comentários. “Tão linda”, disse um seguidor. “Que mamãe gata!”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

O anúncio da gravidez foi feito pelo casal no final de outubro, quando posaram segurando o teste de gravidez. "É um turbilhão. É chorar quando quer rir, rir quando quer chorar, rir e chorar ao mesmo tempo e não ter controle de absolutamente nada. Nove anos juntos. Celebrando e amadurecendo essa parceria. E agora nossa maior aventura. Um amor maior. Um desafio que sabemos ser gigantesco. UM FILHO. Estamos respirando fundo. Nos acolhendo. Nos abastecendo de calma e muito afeto. Tá lindo e louco. É isso. É familia. É tudo novo. Estamos muito felizes de compartilhar esse momento que é tão tão único e especial. Amor Amor Amor e Amor", disseram na legenda.

Eduardo e Louise se casaram no Rio de Janeiro no dia 1 de julho de 2015.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Louise D' Tuani (@louisedtuani)

Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch relembram como descobriram a gravidez

Há pouco tempo, Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch contaram como foi a descoberta da gestação e quem foi a primeira pessoa a saber da novidade."Comecei a ter umas cólicas muito fortes... eu tive um dia de cólica muito forte, mas falei: 'ah, tudo bem, vou ficar menstruada'. E aí, dois, três, quatro dias assim e no quarto dia eu acordei de madrugada, duas horas da manhã, e já comecei a desconfiar, dei aquela pesquisada na internet, né? 'É normal sentir cólica, será que é gravidez?'", começou falando Louise.

"Acordei, fui na farmácia, comprei o teste de gravidez, e eu não fiz o teste assim que comprei, eu fiquei ainda segurando aquela sensação, será que é, será que não é... Até que uma hora eu tomei coragem e fiz. Aí eu coloquei ali, em cima da mesa, e fiquei esperando. De repente, peguei o teste, fiquei olhando, fiquei paralisada. Minha reação foi essa!", disse D'Tuani.

Edu contou que estava em conversa com o gerente do banco no momento. "E eu entrei nesse momento. Eu tava com o gerente do banco, falando pra ele que a gente tava nessa vontade de constituir uma família, e eu falei pra ele: 'Olha, preciso me organizar melhor'. Foi quando ele me falou: 'pega lá o CPF da sua esposa pra gente fazer aqui o cadastro.'"

"E eu ainda tava pensando em como eu ia contar pro Eduardo, como eu dou essa notícia...", acrescentou a loira. "Quando eu entro e falo: 'Amor, qual seu C'... Antes de eu falar o PF, ela já tava com os olhos estatelados já, dando uma tremida pra fora...", brincou Sterblitch.

"O Eduardo falou: 'Qual é seu CPF?'. Aí eu falei: 'meu CPF é tal, tal, tal'. Falei: 'Amor, parece que estou grávida'. E a resolução dessa história é que o gerente do banco foi o primeiro a saber, porque o Eduardo subiu e falou: 'ah, sabe aquela história que a gente tá querendo ter família? Então, rolou'", finalizou a atriz. "Vamos dar muito amor, muito atenção, gastar muita onda", celebrou o comediante.