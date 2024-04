Grávida, Iza mostra ultrassom do bebê com Yuri Lima pela primeira vez

Grávida de seu primeiro filho, a cantora Iza mostra ultrassom do bebê pela primeira vez acompanhado de cliques dos primeiros meses de gestação; veja!

A cantora Iza está esperando seu primeiro filho com o namorado, o jogador do Mirassol, Yuri Lima. E nesta quarta-feira, 17, a artista compartilhou alguns registros dos primeiros meses de gestação e encantou seus seguidores ao mostrar o ultrassom do bebê pela primeira vez.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa surgiu aos beijos com seu amado, onde mostrou sua silhueta com o barrigão. Iza também mostrou os bastidores de um ensaio de fotos, que também exibiu seu ventre em crescimento.

Ela também mostrou algumas partes intrigantes da gravidez. Além de exibir o pequeno, que já está crescendo em sua barriga, na tela do computador do médico, Iza ainda revelou que está tendo muitos enjoos ao publicar foto no vaso sanitário.

"Os últimos dias/meses por aqui", escreveu a cantora na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros da futura mamãe. "Vem aí, a criança mais esperada e linda do BRASIL", declarou um fã. "A Iza só não é mais linda que a Iza grávida", disse outro. "Belíssima! Se a mãe já é linda assim, imagina o bebê", elogiou mais um.

Vale lembrar que a gravidez de Iza foi noticiada em primeira mão pelo jornalista Leo Dias no programa 'Fofocalizando', no SBT, no último dia 10. Segundo o comunicador, a dona do hit 'Talismã' autorizou que ele divulgasse a informação.

Confira a publicação:

Grávida do primeiro filho, Iza ganha declaração especial de Yuri Lima

No último dia 12, Iza revelou oficialmente que está à espera de seu primeiro filho com o jogador Yuri Lima. E após contar a novidade ao público, a cantora ganhou uma declaração romântica de seu namorado.

Nas redes sociais, o atleta, que joga pelo clube Mirassol, publicou alguns registros do casal e uma imagem contendo um teste de gravidez, uma chupeta e uma meia de bebê dentro de uma caixinha. Apaixonado, Yuri destacou o sorriso da amada em uma das fotos.

"Eu vou fazer você sorrir assim pro resto da vida, se acostuma! E logo seremos nós mamãe", escreveu o jogador na legenda da postagem. Emocionada, Iza também fez questão de deixar um comentário especial na publicação do namorado.

"Eu sou sortuda demais por formar uma família com você! Eu vou me esforçar muito pra continuar te fazendo sorrir, do jeito que você merece. Te amo infinito, meu amor. Você faz parte do melhor presente da minha vida! Te amo!!!", se derreteu a cantora.